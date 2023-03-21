Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Eda Taşpınar'ın şişesi davalık oldu

Güncelleme Tarihi:

#Eda Taşpınar#Yıldız Dükkânı#Dava
Eda Taşpınarın şişesi davalık oldu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:45

Eda Taşpınar’ın Yıldız Dükkânı için tasarladığı parfüm şişesi davalık oldu. Şirket, şişe tasarımını gizlice kendi adına tescil ettirdiği iddiasıyla Selim Yeşil’e açtığı davayı kazandı.

Haberin Devamı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Yıldız Dükkânı Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Şirketi, Eda Taşpınar markası için tasarlanan şişe üzerinde hak sahibiydi. Davaya konu şişe, Taşpınar tarafından tasarlanmıştı. Bu tasarımı ilk defa Yıldız Dükkânı kamuoyuna sundu.

İddiaya göre Selim Yeşil, başka bir mahkemeye başvurarak şişe tasarımının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Bu davayla birlikte tasarımın gizlice tescil ettirildiğini öğrenen Yıldız Dükkânı’nın avukatı, “Selim Yeşil, müvekkil şirketin ticari yaşantısına zarar verecek davranışta bulunmuştur” dedi.

Eda Taşpınarın şişesi davalık oldu

MAHKEME HAKLI BULDU

Haberin Devamı

Avukat Makbule Özer, “Selim Yeşil, davaya konu tasarımı gizlice gasp etmiştir. Bu tasarım, Eda Taşpınar tarafından ‘Eda Taşpınar’ markası için tasarlanmıştır. Tasarımın tüm hakları Yıldız Dükkânı’na aittir. Bu nedenle Selim Yeşil’in markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istiyoruz” dedi. Talebi haklı bulan ve davayı kabul eden mahkeme, Selim Yeşil adına kayıtlı tasarımın yeni ve ayırt edici olmadığı hususları gözetilerek hükümsüzlüğüne karar verdi.



Haberle ilgili daha fazlası:
#Eda Taşpınar#Yıldız Dükkânı#Dava

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD