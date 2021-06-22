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Haber Giriş: 22.06.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Ece Sükan arkadaşına poz verdi! 'Bir de böyle çek'

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Ece Sükan arkadaşına poz verdi! 'Bir de böyle çek'

Bu yaz tatil için Çeşme’yi tercih eden ünlü isimler arasında manken Ece Sükan ve oyuncu Engin Öztürk de var.

Ece Sükan önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı. Ünlü manken, fotoğrafçı arkadaşı Cüneyt Akeroğlu’na önce denizde, sonra kayaların üzerinde, ardından kumlarda poz verdi.

Ece Sükan arkadaşına poz verdi Bir de böyle çek

Akeroğlu, 1 saate yakın süren fotoğraf çekimi sırasında Sükan’a poz önerilerinde de bulundu. Çekim sonrası fotoğrafları inceleyen ikili, üzerlerindeki kumlardan kurtulmak için yeniden denize girdi.

Ece Sükan arkadaşına poz verdi Bir de böyle çek

Cüneyt Akeroğlu, çekim sırasında Ece Sükan’ın kollarını ve bacaklarını kuma gömdü.

Plaj sohbeti

Engin Öztürk tatil sezonunu arkadaşlarıyla Alaçatı’da açtı.

Ece Sükan arkadaşına poz verdi Bir de böyle çek

Ünlü oyuncu önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Tek başına denize girip güneşlenen Öztürk, daha sonra yanına gelen arkadaşıyla uzun süre sohbet etti.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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