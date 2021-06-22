Ece Sükan arkadaşına poz verdi! 'Bir de böyle çek'
Bu yaz tatil için Çeşme’yi tercih eden ünlü isimler arasında manken Ece Sükan ve oyuncu Engin Öztürk de var.
Ece Sükan önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı. Ünlü manken, fotoğrafçı arkadaşı Cüneyt Akeroğlu’na önce denizde, sonra kayaların üzerinde, ardından kumlarda poz verdi.
Akeroğlu, 1 saate yakın süren fotoğraf çekimi sırasında Sükan’a poz önerilerinde de bulundu. Çekim sonrası fotoğrafları inceleyen ikili, üzerlerindeki kumlardan kurtulmak için yeniden denize girdi.
Cüneyt Akeroğlu, çekim sırasında Ece Sükan’ın kollarını ve bacaklarını kuma gömdü.
Plaj sohbeti
Engin Öztürk tatil sezonunu arkadaşlarıyla Alaçatı’da açtı.
Ünlü oyuncu önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Tek başına denize girip güneşlenen Öztürk, daha sonra yanına gelen arkadaşıyla uzun süre sohbet etti.