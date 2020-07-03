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Haber Giriş: 03.07.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde!

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Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde!
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Sunucu Ece Erken, yuvasını yıkmakla suçlandığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da yakalandı. İşadamıyla denizdeki aşk dolu anlarının objektife takıldığından haberi olmayan Erken, oldukça keyifliydi. Geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte Çeşme'de olan Ece Erken, önceki gün de soluğu Bodrum'da aldı.

ROMANTİK TATİL BAŞLADI

Ece Erken, yasak aşkı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da ortaya çıktı. Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin aracını parçalamış, hatta sahte boşanma belgelerini yayınlayıp davalık olmuştu.

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde

DENİZDE SARMAŞ DOLAŞ

"Yanlışımdan döndüm, ilişkiyi bitirdim" diyen Erken, geçen ay boşanan avukatla önceki gün teknede sarmaş dolaş görüntülendi.

İkilinin keyifli halleri Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun objektifine yansıdı.

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde



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