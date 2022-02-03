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Ece Erken: Katiller cezasını çeksin

#ECE Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Demet Akalın
Behlül AYDIN

ECE Erken, 1 hafta önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mevlit okuttu.

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Bakırköy’deki bir mekânda uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutuldu.

Ece Erken: Katiller cezasını çeksin

YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Mevlite Ece Erken’in yanı sıra bir süredir küs olduğu Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları katıldı. Ece Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii’ne yakınlarını koluna girerek geldi. Yürümekte zorlanan Ece Erken, açıklama yapmadan ağlayarak camiye giriş yaptı. Mevlit sonrası güçlükle kısa bir konuşma yapan Erken, “Sadece katiller yakalansın. Cezasını çeksin. Kocam…” dedi.
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Mevlite gelenlere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

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