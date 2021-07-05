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Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı

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Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı

Diyarbakırlı işadamı Necat Gülseven’in memleketine eşi Ebru Yaşar adına yaptırdığı okulun açılışı için tören düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu, Bismil İlçesi-Fatih Mahallesi’nde yaptırılan 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu’nun açılışında şöyle dedi:

“Bu mahallenin çocukları, sırtlarında ağır çantalarla 4 kilometre ötede olan okula gidiyordu. Burası, onlara yakın bir lokasyonda okula gitme şansı verdi.”

Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı

Çift, törene ikiz çocukları Hasan Poyraz ve Ebru Su ile katıldı.

Açılışta konuşan Ebru Yaşar, yıllardır hayal ettikleri okula kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Necat Gülseven de “Yüzlerce öğrenci burada gözleri pırıl pırıl bir şekilde geleceğe adım atacak, eğitim alacaklar. O yüzden mutluluğum tarifsiz” diye konuştu.

Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı

Ebru Yaşar, okuldaki müzik sınıfını ziyaret ederek, gençlerle birlikte şarkı söyledi.

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