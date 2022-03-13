Ebru Yaşar boynunda servet taşıyor

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Boynunda servet taşıyor

2 ay önce diz kapağını kıran ve ameliyat olan Ebru Yaşar, sağlığına kavuştuktan sonra ilk konserini Yeni Gazino’da vermişti. Sanatçının o gece taktığı kolye dikkatimi çekti. Öğrendiğime göre Bulgari marka ışıltılı kolyenin değeri 1 milyon liraymış.

Bebeğin uğuru

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’a bebek uğurlu geldi. Yakışıklı oyuncunun bir içecek firmasıyla reklam anlaşması yapmak üzere olduğunu duydum. Yazın çekilecek reklamlar için hazırlanan sözleşmede bazı değişiklikler talep eden Tatlıtuğ, anlaşmayı 6 milyon liraya imzalayacakmış...

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1 milyon istedi, firma vazgeçti

5 ay önce İdo Tatlıses’le nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli’nin evlilikle birlikte işleri de açıldı. Şefkatli, birçok markadan reklam teklifi almaya başladı. Son olarak bir telefon firması, reklamlarında oynaması için ünlü isme 450 bin lira teklif etti. Yasemin Şefkatli 1 milyon lira talep edince, taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Roma’da aşk başkadır

Hadise reklam anlaşmaları nedeniyle sık sık gittiği İtalya’da ev tuttu. Ünlü şarkıcı, Roma’da, şehir merkezine yakın bir bölgede bulduğu 3 odalı daireyi kiraladı.

Şarkıcının bu kararı almasında konakladığı otellerin fahiş fiyatları etkili olmuş. Ünlü yıldız ayrıca evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Dinçerler ile gözlerden uzakta olmak istediğinde de bu eve gidecekmiş.