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Haber Giriş: 21.09.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Ebru Şancı: Yüzüme kendi sütümü sürüyorum

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Ebru Şancı: Yüzüme kendi sütümü sürüyorum
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Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleri olan Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat'ı geçtiğimiz günlerde kucağına aldı. 37 yaşındaki Şancı, doğum sonrası bebeği ve ikizleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Ebru Şancı, takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Şancı açıklamasında, "Hep soruyorsunuz tam samimiyetimle söyleyeceğim belki bilen vardır; yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah-akşam siliyorum" dedi.

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