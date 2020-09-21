Ebru Şancı: Yüzüme kendi sütümü sürüyorum

Ebru Şancı, takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Şancı açıklamasında, "Hep soruyorsunuz tam samimiyetimle söyleyeceğim belki bilen vardır; yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah-akşam siliyorum" dedi.

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