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Ebru Şallı'dan boşanma iddialarına cevap: Ayrılık yok devam ediyoruz

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#Ebru Şallı#Pars Tan#Uğur Akkuş
Ebru Şallıdan boşanma iddialarına cevap: Ayrılık yok devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 08:16

Uğur Akkuş’dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen ve “Fikir ayrılıkları yaşıyoruz” açıklamasını yapan Ebru Şallı, önceki gün Etiler’de karşılaştığı muhabirlere “Şu anda ayrılık yok, devam ediyoruz” dedi.

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ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR

Ebru Şallı, lenfomaya yenik düşen oğlu Pars’ın 3’üncü ölüm yıldönümünde görüntülendi.

Sorular üzerine “Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne demek istediğimi bunu yaşayan anneler anlayacaktır sadece” dedi.

Ünlü isim, 1 gün sonra Hatay’a gideceğini ve orada depremzede çocuklarla bir araya geleceğini söyledi:

“Hatay’a gideceğimiz zaman da bu tarihe denk geldi. Güzel vakit geçireceğiz oradaki çocuklarla.”

Ebru Şallıdan boşanma iddialarına cevap: Ayrılık yok devam ediyoruz

BÖYLE ANILMAK İSTEMİYORUM

Ebru Şallı geçtiğimiz haftalarda boşanma haberleriyle gündeme gelmiş, “Henüz açılmış bir boşanma davası yok. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Şallı, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Şu anda ayrılık yok. Devam ediyoruz. Ben sürekli böyle anılmak istemiyorum. Lütfen beni de anlayın. Bir durum olursa bilginiz olacaktır.”

 

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#Ebru Şallı#Pars Tan#Uğur Akkuş

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