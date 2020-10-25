Son Güncelleme:
Ebru Şallı, kolunda servet taşıyor
Uğur Akkuş, Ebru Şallı’yla evlilik yıldönümleri için kesenin ağzını açtı.
Geçen sene evlenen çift, birinci yıldönümlerini Bodrum’da dostlarıyla yemeğe çıkarak kutladı. Akkuş’un bu özel gün için eşine 350 bin lira değerinde Franck Muller marka pırlanta saat hediye ettiği öğrenildi. İşadamı, geçen yıl da düğün hediyesi olarak Şallı’ya 1 milyon dolara yüzük almıştı.
Menopoz sonrası kemik kırıklarına dikkat!Kemik canlı bir dokudur ve kemik yapım ve yıkım döngüsü yaşam boyu devam eder. Ergenlik çağında kemik yapımı hızlıdır. Ancak yaşlandıkça, özellikle kadınlarda menopoz döneminden başlayarak, erkeklerde ise bundan yaklaşık 10 yıl sonra kemik yıkımı artar. Peki, ama yaşam boyu sağlıklı kemikler için ne yapmak gerekir. Prof. Dr. Şansın Tüzün ve Prof. Ülkü Akarırmak anlatıyor… (Sponsorlu İçerik)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle