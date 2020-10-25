Ebru Şallı, kolunda servet taşıyor

Geçen sene evlenen çift, birinci yıldönümlerini Bodrum’da dostlarıyla yemeğe çıkarak kutladı. Akkuş’un bu özel gün için eşine 350 bin lira değerinde Franck Muller marka pırlanta saat hediye ettiği öğrenildi. İşadamı, geçen yıl da düğün hediyesi olarak Şallı’ya 1 milyon dolara yüzük almıştı.



Detaylı bilgi için...