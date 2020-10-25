MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEbru Şallı, kolunda servet taşıyor
GeriMagazin Ebru Şallı, kolunda servet taşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 25.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı, kolunda servet taşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ebru Şallı, kolunda servet taşıyor
Abone Olgoogle-news

Uğur Akkuş, Ebru Şallı’yla evlilik yıldönümleri için kesenin ağzını açtı.

Geçen sene evlenen çift, birinci yıldönümlerini Bodrum’da dostlarıyla yemeğe çıkarak kutladı. Akkuş’un bu özel gün için eşine 350 bin lira değerinde Franck Muller marka pırlanta saat hediye ettiği öğrenildi. İşadamı, geçen yıl da düğün hediyesi olarak Şallı’ya 1 milyon dolara yüzük almıştı.

Ebru Şallı, kolunda servet taşıyor

Menopoz sonrası kemik kırıklarına dikkat!Kemik canlı bir dokudur ve kemik yapım ve yıkım döngüsü yaşam boyu devam eder. Ergenlik çağında kemik yapımı hızlıdır. Ancak yaşlandıkça, özellikle kadınlarda menopoz döneminden başlayarak, erkeklerde ise bundan yaklaşık 10 yıl sonra kemik yıkımı artar. Peki, ama yaşam boyu sağlıklı kemikler için ne yapmak gerekir. Prof. Dr. Şansın Tüzün ve Prof. Ülkü Akarırmak anlatıyor… (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 Detaylı bilgi için...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle