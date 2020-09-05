Ebru Şallı dediğini yaptı! Soluğu savcılıkta aldı...
Oğlu Pars'ın ölümünden sonra hayatına devam etmeye çalışan Ebru Şallı, hakaret yağmuruna tutulmuştu. Şallı, kendisini sosyal medyada linç edenleri affetmeyip, hakaret eden her kullanıcıyı şikayet etti. Şallı, ‘Bunların arkasında Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam var’ iddiasında bulundu.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
Pars'ın acısıyla sarsılan Ebru Şallı, "Diğer oğlum Beren için hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti.
Eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen acılı anne, kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etti.
Takvim'den Dilek Yaman'ın haberine göre; Şallı, yapılan yorumların eşi Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını ileri sürdü. Ebru Şallı, oğlunu kaybetmesine rağmen Sağlam'ın nefretli eylemlerine devam ettiğini de iddia etti.
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