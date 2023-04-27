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Duygu Sarışın'ı kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu

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#Duygu Sarışın#Çağatay Ulusoy#Ece Sükan
Duygu Sarışını kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:41

Katıldığı galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’la ilgili soruyu duyunca röportajı bir anda noktaladı.

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GALADA GÖRÜNTÜLENDİ

Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy’un 6 yıl boyunca bir dargın bir barışık süren ilişkisi kısa süre önce sona ermişti. Sarışın önceki akşam “Oregon” filminin galasında görüntülendi. Soruları yanıtlayan oyuncu, film için “Tatlı bir dönem işi” yorumunu yaptı. Yeni projeleriyle ilgili soru üzerine de “Görüştüğümüz birkaç proje var. Tiyatro görüşmelerim var, bakalım” dedi.

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HIZLA UZAKLAŞTI

 Duygu Sarışın’a ayrıldığı sevgilisi Çağatay Ulusoy’la ilgili de sorular yöneltildi. Kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan’la görüşmeye başladığı öne sürülen Çağatay Ulusoy’un adını duyunca panikleyen Sarışın, röportajı “Teşekkür ederim” diyerek noktaladı ve hızlı adımlarla uzaklaştı. 

Duygu Sarışını kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu

 

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#Duygu Sarışın#Çağatay Ulusoy#Ece Sükan

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