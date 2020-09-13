Dünyaya açılan milli kahraman Kral Şakir

◊ Kral Şakir’in ikinci filmi “Kral Şakir Korsanlar Diyarı”, 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Kral Şakir, çocukların artık çok sevdiği bir karakter. Bu başarıyı bekliyor muydunuz?

- İkinci filme kadar geçen süre içinde markamız için elimizden geleni yaptık. 1 milyon izleyiciyi geçeceğimizi düşünüyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk.

İkinci filme kadar geçen sürede, Cartoon Network dizimizin yeni sezonunu tekrar yayınlarla izleyici kitlesini artırdı.

Kitaplara ilgi o kadar büyük oldu ki gezmediğimiz şehir kalmadı hatta 8 saat imza için kuyrukta bekleyenler oldu. Bir İlber Ortaylı, bir ben düşün (gülüyor). Ayrıca birçok ilde Kral Şakir etkinlikleri yaptık.

Ama en önemlisi Kral Şakir lisansı alan şirket portföyümüzü büyük çapta genişlettik. Oyuncağından tekstiline, kırtasiye ürünlerinden eğitim gereçlerine kadar Kral Şakir lisansı alan her şirket, ürünleri mağazalarında sergiledi.

Böylece Kral Şakir’in bilinirliği çığ gibi büyüdü. İkinci filmin bu kadar çok izlenmesinin nedeni hem kişisel hem de ekip olarak verdiğimiz mücadeledir. 2019’da yerli ve yabancı animasyon filmleri arasında en çok biz izlendik.

◊ Serinin yeni filminin hazırlıklarına başladınız. Bu kez konu nedir?

- Yeni filmimizin adı Kral Şakir Geri Dönüşüm. Film, gelecek çağın çocuklarına daha güzel ve sürdürebilir bir dünya bırakmak için çevre bilincini oluşturmaya geliyor. Filmin konusunu da özetlemek gerekirse, dünyadaki çöpler doğayı kirletmektedir.

Yetkililer bu sorunu çözmek ve çöplerden kurtulmak için roketler yapmaya karar verir. Dünyadaki çöpleri bu roketlere yükler ve uzaya yollarlar. Uzaya yollanan çöpler başka gezegenlere düşmüş ve orada yaşayan uzaylıları kızdırmıştır.

Uzaylılar, bu davranışın intikamını almak için tüm askerlerini toplayıp dünyaya doğru ilerlemeye başlar. Şakir ve ailesi, Mirket’in yardımı ile uzaylıları durdurmaya çalışacak ve çöp sorununu ortadan kaldırmak için, ellerinden geleni yapacaklardır.

◊ Ne zaman vizyona girmeyi düşünüyorsunuz?

- Yaşadığımız pandemi günleri, ekosistemin ulaştığı kırılgan noktayı ve hayatlarımıza olan etkilerini fark etmemizi sağladı. Çevresel konular artık yarına bırakılamaz. Ne zaman vizyona gireceğimize pandemi karar verecek aslında.

Önümüzdeki bir aylık dönem içinde Hollywood filmlerinin Türkiye’de izlenme oranlarına bakacağız. Bu arada Kral Şakir’in 45’er dakikalık TV filmlerini de yapacağız.







3 milyon kitap satışıyla

okuma devrimi yaptık

◊ Filmlerin hedef kitlesi çocuklar olunca her biri ayrı bir mesaj mı veriyor?

- Evet çünkü Kral Şakir, artık bu misyona sahip. Kral Şakir kitaplarımız çocuklarda bir okuma devrimi yaptı. 2019 yılında toplam kitap satışımız 3 milyonu geçti. Ebeveynler ve öğretmenler, Kral Şakir sayesinde hiç kitap okumayan çocukların bile kitap okumaya başladığını görerek sevinçlerini bizimle paylaştı. Milli Eğitim Bakanımız, Kral Şakir’in kitap okumaya yaptığı katkısının önemini vurgulayarak, okullarda da kullanılmasını istedi.

Kodlama, İngilizce öğrenimi, hafıza geliştirmek gibi birçok kategorideki yeni ürünlerle eğitim ve öğretime katkıyı sürdüreceğiz.

Ayrıca Kral Şakir markası ile etkin bir şekilde sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Kansersiz Yaşam, Hayata Renk Ver gibi derneklerle çalışıyoruz ve zor koşullarda eğitim gören köy okullarındaki çocuklara ulaşıyoruz. “Korsanlar Diyarı”nda da cinsiyet ayrımcılığına dair gizli bir mesajımız vardı. Biz korsanların başlarındaki kişiyi kadın yaptık, ezber bozduk. Kral Şakir, mutlaka kardeşi Canan’ın bilgisinden yararlanıyor.



Çocuklar yeni karakter

izlemek istiyor

◊ Senaryoları hazırlarken pedagog desteği alıyor musunuz?

- Dizi ve filmde pedagoglara danışıyoruz. Didaktik olmaktan kaçınmak için bazı konularda minik tavizler veriyoruz. Aşırı korunaklı da olmamız gerekiyor. İzleyicinin eğlenerek ve öğrenerek güçlü mesajları alması önemli.

◊ Ekibinize yeni karakterler eklenecek mi?

- Çocuklar yeni karakterler eklenmesini istiyor. Ne zaman bir çocukla konuşsam “Yeni karakterler ne zaman gelecek?” diyor. Yeni sesler de kazanmak isteriz.

◊ Bu dönemde yeni projeler gelir mi?

- Yeni bir proje kafamda tasarladım. Önce dizi olacak sonra sinema filmi ve kitapları. Karakterlerini çizdim, hikayesinin omurgasını oluşturduk.

Kral Şakir gibi bir seriye başlamış olacağız. Kral Şakir, kendi içinde sürekli yeni projeler doğruyor. Yerli bir markanın nasıl büyüyebileceğini kanıtladık.

Kendimi Fil Necati’ye

yakın hissediyorum

◊ Lisans gelirleriniz çokça haber oldu. Kral Şakir ürünleri kaç ülkeye satılıyor ve Türkiye’deki çizgi film sektörüne katkısı nedir?

- Burada çizgi film şirketlerinin bütçeleri kısıtlı ve kalabalık ekipler çalışıyor. Bir prodüksiyon şirketinin sadece çizgi film yaparak para kazanması mümkün değil.

Bu yüzden lisans gelirleri bizim gibi bir prodüksiyon şirketinin ayakta kalabilmesi için şart. Kral Şakir, Yunanistan ve Kıbrıs’ın yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ülkelerin de aralarında bulunduğu 18 ülkede, değişik dillerde yayına başlayarak dünyaya açıldı. Avrupa’ya açılmak için de kolları sıvadık. Çizgi film sektörüne katkımız çok büyük. Bu topraklardan çıkan milli bir kahramanın uluslararası bir marka olabileceğini kanıtladık.

◊ Siz kendinizi en çok hangi karaktere yakın hissediyorsunuz?

- Fil Necati... Olaylara mizahi bakış açısı benim de içimde olması gereken bir duygu. Kral Şakir’in maceracı özelliği ise girişimci yanım. Canan’ın çok kitap okumasına da benziyorum. Necati gibi de kaygısız olmak isterdim.

◊ Sırada ne var?

- Çizgi film odağı olan şirketiz. Zamanında “dizi de yapın” dendi ama anladığımız bir şey değil. En iyi anladığımız şey çizgi film yapmak. Ekip de öyle, çoğu çocuk ruhlu insanlar. Türkiye’de yetişkinler bazında lisanslı projeler zor ilerliyor. Yetişkinlere de Hayao Miyazaki ya da Marjane Satrapi’nin filmleri gibi çalışmalar yapmak istiyoruz. Türkiye’de animasyon sektörü hâlâ yavaş ilerliyor.