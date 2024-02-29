Milyarderin oğlu da böyle evlenir... Düğün dört ay önceden başladı... Konuklara kıyafet ve bavul yasağı

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İşte şimdi dünya böyle bir düğüne tanıklık etmeye hazırlanıyor. Ama öncesinde düğünü aratmayacak bir eğlence var.

Elbette milyonlarca kişi o ortamda bulunmayacak, sadece seçilmiş konuklar görecek iki gencin bu renkli ortamda evlenmesini.

Ama daha şimdiden "yılın düğünü" olarak nitelendirildiğine göre sosyal medya da bu evlilik törenini uzun uzun konuşacak gibi görünüyor. Ki işin bu konuşulma kısmı çoktan başladı zaten. Bir bakalım kimler, nerede ve nasıl evleniyor.

Hayatlarını gösterişli bir törenle birleştirmeye hazırlanan iki genç, dünyanın en zengin varislerinden biri olarak nitelendirilen Anant Ambani ile nişanlısı Radhina Merchant.

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DÜĞÜNDEN AYLAR ÖNCE PARTİ DÜZENLENİYOR

İki genç, düğün için gün sayıyor şu anda. Ama düğüne sıra gelmeden bir ön parti yapılacak. Bu törenin bu kadar konuşulmasının, magazin basınının manşetlerine çıkmasının nedeni ise daha düğünün ön eğlencesiyle ilgili yansıyanlar.

Aslırda Anant ile Radhika'nın düğünü önümüzdeki temmuz ayında yapılacak. Üç gün sürmesi planlanan parti ise yarın (1 Mart Cuma) başlıyor. Öyle birkaç saat ya da bir gün de sürmeyecek, tam üç günlük bir plan yapıldı bu eğlence için.

Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın düğünden önce düzenlenen kutlama partisine dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri, iş insanları, sanat dünyasının ünlüleri ve Hindistan sinemasının yıldızları katılacak.

Eğlencenin konukları arasında Mark Zuckerberg, Bill Gates, Hillary Clinton, Bhutan kraliyet ailesi, ünlü şarkıcı Beyonce yer alıyor.

Bütün bu ünlü konuklar 1 Mart'ta başlayacak olan parti için Hindistan'ın Jammanagar kentinde buluşacak.

Bu arada eğlenceye Rihanna ile Hindistan'ın ünlü şarkıcıları Diljit Dosanish de şarkılarıyla renk katacak.

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Konuklar üç günlük partinin yapılacağı kente tarifeli uçak saferleri ya da feribotla ulaşacaklar. Ayrıca eğlenceye gidecek konuklara çift başına üç bavuldan fazlasını getirmemeleri de söylendi.

Hindistan basınına göre partiye davetli olan bir konuk hafta sonu boyunca özel çamaşır yıkana birimini kullanacak. Ayrıca konuklar hızlı ütüleme servisinden de faydalanacak.

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Konukların yiyecekleri ise ayrı bir alem. Kentteki lüks Jardin Hotel, partinin konukları izin sadece Hindistan değil Japon, Meksika ve Tayvan mutfağı da dahil dünyanın çeşitli bölgelerinden bir seçki hazırladı. Hindistan basınına göre tam 2 bin 500 çeşit menü konukların beğenisine sunulacak.

Kahvaltı için konuklar, 75 seçenek içinden beğendiklerini seçecek. Öğle yemeği izin 225, akşam yemeği için ise 275 çeşit yiyecek hazırlanacak.

Gece yarısından sonra gerçekleşecek özel yemek için ise 85 çeşit sunulacak konuklara.

GİYİM KUŞAM İÇİN DOKUZ SAYFALIK KURALLAR KİTAPÇIĞI HAZIRLANDI

Buraya kadar bütün ayrıntılar böyle. Bu kutlama ilgili daha çarpıcı olan başka bir ayrıntı daha var ki duyanları gerçekten şaşırtıyor.

Damat Anant Ambari ile gelin Radhika Merchant, konukları için dikkate almaları gereken dokuz sayfalık bir giyim kuralları listesi hazırladı.

Bu kuralları kısaca özetlemek gerekirse... İlk günkü kokteyl parti için konuklarına bu ortama uygun giysiler içinde olmak zorunda.

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İkinci gün ilk olarak bir hayvan barınağına ziyaret var. Orada günlük rahat kıyafetler giyilmesi gerekiyor.

BÜTÜN AYRINTILAR KONUKLARA BİLDİRİLDİ

Aynı günün sonunda Mela Rogue Festivali yer alıyor. Buna uyum sağlamak için konuklardan da göz kamaştırıcı kıyafetler giymeleri istendi.

Üçüncü gün bölgede yerel bir gezinti var. Genç çiftin yayınladığı giyim kuralları listesine göre konuklardan günlük şık giysiler giymeleri bekleniyor.

Akşamki eğlencede ise herkesin Hindistan'ın yerel renklerini ve çizgilerini yansıtan giysiler içinde olması istendi.

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ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ TANIŞIYORLAR

Gelin ile damadı biraz tanımak gerekirse... 29 yaşındaki gelin Radhika Merchant, milyarder bir babanın kızı.

Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan Radhika ile evleneceği 28 yaşındaki Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.

Damat Anant Ambani de yine ülkenin önde gelen milyarderlerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu.

İki genç de böylesine zengin ailelere mensup olurca düğün öncesi parti bile kadar gösterişli oluyor. Önümüzdeki temmuz ayında yapılacak düğünün nasıl olacağını ise bütün dünya 12 Temmuz'da görecek.

SU GİBİ PARA AKITIYOR

Bu arada damadın milyarder babası Mukesh Ambani, bu üç günlük parti için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı.

2018 yıyında kızının düğünü için 100 milyon dolyar harcayan Ambani en küçük oğlu Anant için de belli ku bundan daha fazla harcama yapacak.

Düğün kutlamaları 1 Mart'ta Ambani'nin memleketi olan Gujaratdaki 3 bin dönümlük bir bahçede yapılacak partiyle başlıyor.

Söylenenlere göre bahçede 10 milyondan fazla ağaç ve Asya kıtasının en büyük mango yetiştirme alanı yer alıyor.

Ayrıca Abani ailesinin hayvan barınağı da bu arazide yer alıyor. Ki partinin ikinci gününde buraya bir de gezi düzenleniyor.

Mukesh ve eşi Nita Ambani, 2019 yılında oğulları Akash'ı yine böyle gösterişli bir törenle evlendirdi.





Ambani ailesinin kızı Isla da 2018'de yine çok konuşulan bir düğünle evlenmişti. O düğünün konukları arasında Beyonce de vardı.





Düğün öncesi üç günlük partiye Rihanna da şarkılarıyla renk katacak.