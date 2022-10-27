Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Dünyanın en güzel kadınıyla evlendim

Güncelleme Tarihi:

#Engin Demircioğlu#Selcan Kaya#Atakan Çelik
Dünyanın en güzel kadınıyla evlendim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:37

Engin Demircioğlu ve Selcan Kaya önceki akşam Antalya’daki Babylon Town Hotel’de nikâh masasına oturdu. Düğün törenine çiftin aileleri dışında oyuncu arkadaşları da katıldı.

Haberin Devamı

Engin Demircioğlu’nun şahitliğini Atakan Çelik ve Erdoğan Korkut üstlenirken Selcan Kaya’nın ise Belkıs Savsin ve Melik Yıldız oldu. Törende Niran Ünsal sahne aldı.

Demircioğlu, “Dünyanın en güzel kadınıyla evleniyorum, o yüzden çok mutluyum” dedi.

Dünyanın en güzel kadınıyla evlendim

Selcan Kaya ise gelinliğinin özel bir tasarım olduğunu açıkladı:

“Sabah evlilik teklifi aldım, öğleden sonra kız isteme oldu. Akşam da söz ve gece nişanlandık. Hepsi bir aradaydı.” Çift, balayı için yurtdışını tercih edeceklerini söyledi.

Dünyanın en güzel kadınıyla evlendim

Saadet Çamaş - Ferit Aktuğ
Dünyanın en güzel kadınıyla evlendim

Kübra Yıldırım - Safa Sarı
Dünyanın en güzel kadınıyla evlendim

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Engin Demircioğlu#Selcan Kaya#Atakan Çelik

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit