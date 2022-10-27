Dünyanın en güzel kadınıyla evlendim

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Engin Demircioğlu’nun şahitliğini Atakan Çelik ve Erdoğan Korkut üstlenirken Selcan Kaya’nın ise Belkıs Savsin ve Melik Yıldız oldu. Törende Niran Ünsal sahne aldı.

Demircioğlu, “Dünyanın en güzel kadınıyla evleniyorum, o yüzden çok mutluyum” dedi.

Selcan Kaya ise gelinliğinin özel bir tasarım olduğunu açıkladı:

“Sabah evlilik teklifi aldım, öğleden sonra kız isteme oldu. Akşam da söz ve gece nişanlandık. Hepsi bir aradaydı.” Çift, balayı için yurtdışını tercih edeceklerini söyledi.

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