Dünyanın en güzel kadını onu mutlu edememişti... Onunla evlenmek istiyor ama bir şartı var

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Ama işler yürümedi. Bir zamanların o görkemli çifti, çok da hoş olmayan bir şekilde ayrılık yolculuğuna çıktı.

Aralarındaki gerilim öyle yüksek ki evliliklerinden daha uzun süredir kavgaları bitmedi. Aradan geçen yıllar içinde çiftin kadın tarafı özel hayatına kimseleri almadı. Ya da milyonlarca hayranının bildiği kadarıyla kimseyi almadı.

Erkek tarafı ise bir süredir aşktan ayakları kesilmiş bir şekilde yaşıyor. Olgun yaşında bulduğu yarı yaşındaki sevgilisiyle romantizmin doruklarında geziyor.

YENİ AŞKI ONU ÇOK MUTLU EDİYOR

Büyük olasılıkla anladınız Brad Pitt ile Angelina Jolie'den söz ettiğimizi. İlişkileri, evlilikleri, çocukları, aşkları derken beklenmedik anda gelen ayrılık haberiyle gündemin ilk sırasına yerleşti eski çift.

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Çocukların velayeti bir yandan, ortak kurdukları işle ilgili yaşadıkları gerilim diğer yandan bir türlü hesaplaşmaları bitmedi.

Angelina Jolie'nin hayatında bilindiği kadarıyla kimse yok. Ama Brad Pitt bir süredir Ines de Ramon ile büyük bir aşk yaşıyor. Öyle ki yakın çevresinin anlattığına göre ünlü oyuncunun ayakları yerden kesilmiş durumda.

TAM OLARAK 'ABAYI YAKMIŞ' DURUMDA

Uğruna ilk eşi Jennifer Aniston'ı terk ettiği Angelina Jolie'yi çoktan unuttu görünüşe göre Brad Pitt. Kısa bir süre önce 60 yaşına giren Pitt,

OK! dergisine konuşan yakınlarına bakılırsa genç sevgilisine kelimenin tam anlamıyla "abayı yakmış" durumda.

Ünlü oyuncuya yakın kaynaklardan biri dergiye verdiği demeçte " Ines yanındayken Brad her zaman yüzünde kocaman bir gülümsemeyle dolaşıyor" diye konuştu.

Söz konusu kaynağın anlattığına göre Pitt'in mutluluğu Ines de Ramon ile aynı eve taşındıklarından bu yana ikiye katlandı.

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SANKİ DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Bakın Pitt'e yakın kaynak OK! dergisine başka neler anlattı: "Brad onunla birlikte yaşadığı için mutlu. Zamanlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiriyorlar."

Bu kaynaklara bakılırsa Pitt ile de Ramon'un ilişkileri gayet ciddi. "Ines, Brad'in Angelina ile ayrılığından bu yana ilk sevgilisi. Brad onunla sevgili olmayı seviyor" diye sözlerini sürdürdü kaynak.

Söylenenlere göre Brad Pitt, 2022 yılının kasım ayından bu yana ilişki yaşadığı Ines de Ramon ile yaşadığı mutluluk nedeniyle sanki dünyanın zirvesine çıkmış gibi hissediyor.

ONUNLA EVLENMEK BİLE İSTİYOR

Bu arada geçen yılın son döneminden bu yana Pitt'in Ramon ile evlenmek istediği söylentileri de ortalarda dolaşıyor.

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Bunu basına anlatanlar da ünlü oyuncuya yakın kaynaklar. Onlara göre Angelina Jolie ile epey olaylı bir boşanma süreci yaşayan Brad Pitt, evliliğe uzun süre sıcak bakmadı.

Ama Ines de Ramon ile romantik ilişkisine başladıktan sonra bu konudaki fikri değişmeye başladı. Artık daha yerleşik bir hayat sürmek istiyor. Bunun için de aklından geçen Ines ile evlenmek.

Ama bu konuda başka iddialar da var. Pitt bir yandan sevdiği kadını elinde tutmak isterken diğer yandan da servetini de koruma derdinde. Çünkü yalnız kendisi değil söz konusu olan, bazılarıyla araları iyi olmasa da altı tane çocuğunu da düşünmek zorunda.

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BİR YANDAN DA SERVETİNİ KORUMA DERDİNDE

Yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir serveti olan Brad Pitt, bu servetini de koruma altına almak istiyor. Bunun için de Ines de Ramon ile bir evlilik anlaşması yapma derdine düştü.

Ünlü yıldızın bu kadar temkinli olmak istemesinin en önemli nedeni Angelina Jolie ile boşanırken epey bir para kaybetmesi. Bunun çoğu da mahkeme masraflarına gitti elbette.

Üstelik Fransa'dakiMiraval Şatosu nedeniyse 48 yaşındaki eski eşi Jolie'ye 248 bin dolar ödeme yapması gerekiyor.

Bu yüzden de iddialara göre Ines de Ramon ile evlenmek istese de aynı şiddette elindeki servetin bir kuruşunu bile kaybetmemeyi hatta gelecekteki kazanımlarını bile güvence altına almayı arzu ediyor.

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Basına konuşan kaynak Pitt ile Jolie'nin boşanma ve Fransa'daki şatoda iyi günlerinde birlikte kurdukları işten dolayı ödediği avukatlık ücretlerinin bile astronomik düzeyde olduğunu ileri sürdü.