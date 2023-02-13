Dünya yıldızlarının deprem yardımı çağrıları devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden Türkiye için destek mesajları gelmeye devam ediyor.

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'de sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu. Angelina Jolie, depremin simgesi haline gelen Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kaybettiği kızının elini bırakmayan acılı babanın da fotoğrafını ve yardım kampanyası linkini eklediği paylaşımında, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler" mesajını paylaştı.

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Depremin gerçekleştiği günden beri yardım çağırları yapan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain daha sonra Türkiye'ye bizzat gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. Zain "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmara'şa bugün geldik. Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil." dedi ve depremzedeler için kurulan yemek dağıtım alanlarında yemek yaptı ve halka dağıttı.

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'Aftersun' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar'a aday gösterilen İngiliz aktör Paul Mescal, Kahramanmaraş 'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası destek mesajı yayınladı. Aftersun filminin çekimleri 2021 yılında Fethiye Ölüdeniz'de yapılmıştı. Ünlü aktör "Türkiye ve Suriye'de olanlar sebebiyle derin bir üzüntü ve acı içindeyim. 'Aftersun' ekibi olarak orada çekim yaptık. İki yıl önce Türkiye'de çok güzel birkaç ay geçirdik. İmkânı olan herkesi, ellerinden gelen her şekilde destek olmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Yıllar boyunca beyaz perde James Bond karakterini canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig de Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler ve enkaz altında olanlar için destek mesajı paylaştı. Depremden etkilenen kişiler için yardım çağrısında bulunan Craig, Birleşik Krallık'taki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) için bağış çağrısında bulunarak bu bağışların deprem bölgelerine aktarılacağını duyurdu.

Filistin asıllı model kardeşler Gigi ve Bella Hadid de deprem paylaşımı yaparak Türkiye ve Suriye için destek çağrılarını seslendirdiler. Depremden etkilenen kişiler için yardım yollarını araştırdıklarını ve kalplerinin Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte attığını belirten Hadid kardeşler depremden etkilenen çocuklar için UNICEF tarafından düzenlenen kampanyanın linklerini paylaştı.

Kendi adını taşıyan komedi dizisiyle gündemde olan ABD'li komedyen Ramy Youssef de Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini sosyal medya hesabında paylaştı. ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon da 'The Tonight Show' programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti. Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar. En küçük yardım bile işe yarayacaktır” diyerek izleyenlerini yardım kampanyasına yönlendirdi.ABD'li şarkıcı Demi Lovato, 145 milyon takipçili sosyal medya hesabında yardım kampanyalarının linklerini paylaşarak, "Kalbim depremden etkilenen ve mağdur olan herkesin yanında“ mesajı yolladı.