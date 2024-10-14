Düğününde beyaz örtülerin altına gizlenmişti: Yeni kocası onu balayı için Bodrum'a 'kaçırmış'

Haberin Devamı

Bu yazın son döneminde yani ağustos ayına veda etmeye hazırlandığımız günlerde dünya yine ilginç bir kraliyet düğününe ev sahipliği yaptı. Ama bu, diğerlerinden çok farklıydı...

Evlenenlerden biri ülkesinin kralının kızı olduğu halde unvanından da tacından da kendi isteğiyle vazgeçen bir prensesti... Evlendiği kişi ise ailesinin pek de onaylamadığı biri.

Yine de tüm kraliyet ailesi tam kadro günlerce süren kutlamalara ve düğüne tam kadro olarak katıldı.

O düğünle ilgili en çok konuşulan ayrıntı ise gelinin, düğünü adım adım takip eden paparazzi ordusundan kaçmak için özel örtülerin altına gizlenmesi oldu.

İşte şimdi o gün evlenen gelin ile damadın balayı için de çok sevdikleri ve daha önce de defalarca tatil yaptıkları Bodrum'a geldiği ortaya çıktı. Daha doğrusu damat, yeni karısını, aşk dolu bir balayı için Bodrum'a "kaçırdı."

Haberin Devamı

Şimdi bir bakalım yılın bu en ilginç düğünlerinden birinin kahramanı olan gelin ve damat kimmiş.

DÜĞÜNLERİ GÜNLERCE SÜRDÜ

Konunun meraklıları zaten anladı Norveç'in unvanını kendi isteğiyle bırakan Norveç Prensesi Martha Louise ile Durek Verrett'dan söz ettiğimizi.

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızı olan Martha Louise, ikinci evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında spitirüel konulara olan ilgisiyle tanınan Durek Verrett ile yaptı.

Her ne kadar başlarda ailesi damat adayına çok sıcak bakmasa da Martha Louise ile Durek, üç gün süren gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Gelin Martha Louise'in paparazzi tarafından görüntülenmemesi için kalabalık bir grup onu beyaz bir örtünün altına saklayıp nikahın kıyılacağı yere götürdü.

Düğünle ilgili en çok hafızalara kazınan görüntü de bu oldu zaten.

BALAYI İÇİN ÇOK SEVDİĞİ BODRUM'U SEÇTİ

İşte Martha Louise ile Durek Verrett, o törenin ardından sessizliğe gömüldü. Sonunda da Verrett'ın çiçeği burnunda karısını balayı için Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

49 yaşındaki Durek Verrett, 53 yaşındaki Martha Louise'in unutulmaz bir balayı geçirmesi için Bodrum'da denize nazır bir lüks villa kiraladı.

Çift, orada bir yandan aşklarını tazelerken diğer yandan da hem dinlenip hem de denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bu arada o anlarını da sosyal medya hesaplarından bol bol paylaştılar.

Durek Verrett, Bodrum paylaşımlarından birinde "Nefes kesici ve aşk dolu bir düğünün ardından karımı, saf kalpler için hazırlanmış bir sürpriz balayına götürdüm. Gençlik yıllarımı geçirdiğim Türkiye'nin zengin kültürü sayesinde sevgi dolu ve ruhumuzu besleyen bir cennet yolculuğuna çıktık" diye yazdı.

Yıllardır aşk yaşadığı, sadece bir aydır evli olduğu Martha Louise'e de "Aşkım bu daha başlangıç... Daha çok sevgi göstereceğim sana" diye seslendi.

Haberin Devamı

Prenses Martha Louise de bu paylaşıma "Nasıl da büyülü bir balayıydı. Hepsinin en iyisi. Ayrıca benim hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı. Bu harika macera için teşekkürler sevgilim. Bu, düşlerin gerçeğe dönüşmesi" diye yorum yazdı.

Çift, balayı paylaşımlarında birbirlerine aşk dolu satırlar yazdı.





AŞKI İÇİN TACINI BIRAKMIŞTI

Bu arada bir hatırlatma yapalım. Prenses Martha Louise, ailesinin ve Norveç halkının Durek Verrett'a yaklaşımı nedeniyle unvanını ve aileyi temsil etme görevini bıraktığını duyurmuştu. Martha Louise, bundan böyle Norveç kraliyet ailesini temsil etmeyeceğini resmen duyurdu.

Haberin Devamı

Bu kararı almasına gerekçe olarak da üzerinde tartışılan şu cümleyi kurdu: " Benimle ve nişanlımla ilgili birçok soru nedeniyle artık aileyi temsil etmeyeceğim."

Norveç tahtında oturan Kral Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızı olan Martha Louise, kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildi ve kendine yeni bir hayat kurdu.

Ağustos ayının son günlerinde de aşkı uğruna prenseslikten vazgeçtiği Durek Verrett ile hayatını birleştirdi.

Her ne kadar artık kraliyet ailesini temsil etmese de Martha Louise, hala aile bağları nedeniyle kraliyet ailesinin bir üyesi. Bu yüzden de düğününe sadece nişanlısının ve kendisinin dost çevresi değil, başka kraliyet ailesi üyeleri de katıldı.

Haberin Devamı

YİNE DE GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİ

Martha Louise ve Durek Verrett'ın düğün töreni üç gün sürdü. Önce iki günlük partilerin ardından Norveç'in kuzeyindeki Geiranger kentinde gösterişli bir düğün yapıldı.

Çiftin evlilik töreni büyük bir gizlilik içinde yapıldı. Dışarıya görüntü yayılmaması için konukların cep telefonu kullanması yasaklandı.

Öte yandan ünlü bir dergi törenin yayın haklarını satın aldı. Ayrıca bir dijital yayın platforma için de tören belgesel haline dönüştürüldü.

Bu yüzden de özellikle Martha Louise'in gelinlikle görüntülenmemesi için kelimenin tam anlamıyla bir güvenlik ordusu görev yaptı.

Martha Louise gelinliği ile tören alanına girdiği sırada görüntü alınmasını engellemek için güvenlik görevlileri beyaz bir çadır beziyle gelini uzakta olabilecek paparazzinin görüş alanından çıkardı.

MARTHA LOUISE İKİ KİTAP YAZDI

Resmi görevlerini bıraktığını açıklayan Martha Louise, yazdığ ıiki kitapla da biliniyor. İlk kitabı Why Kings and Queens Don't Wear Crowns (Krallar ve Kraliçeler Neden Taç Giymez) 2004 yılında yayınlandı. 2012 yılında da The Spiritual Password (Ruhsal Şifre) adında başka bir kitap yayınladı.

NORVEÇ BASINI 'ŞARLATAN' OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORDU

Şaman olarak bilinen Durek Verrett ya da tam adıyla as Derek David Verrett alternatif tıp konusuna yoğunlaştı uzun süredir.

Bir dönem bazı televizyon programlarında da görünen Verrett, 2019 yılından bu yana Martha Louise ile birlikte.

Verrett, Norveç basını tarafından "şarlatan" olarak nitelendirilip kraliyet ailesine komplo kurmakla da suçlanıyordu.

VELİAHT PRENS HAAKON'UN EŞ SEÇİMİ DE OLAY OLMUŞTU

Yeri gelmişken Norveç kralı ve kraliçesinin çocuklarının özel hayatı nedeniyle çok da sakin güler geçirmediğini hatırlatalım.

Veliaht Prens Haakon, şu anda evli olduğu Matte Marit, ilk dönemde saray tarafından sıcak bir biçimde karşılanmadı. Marit'in halktan bir aileden gelmesi, geçmişte kötü alışkanlıkların pençesinde olması ve evlilik dışı bir çocuğu bulunması başlarda sorun oldu. Hatta Mette Marit'in bir büyücü olduğu bile ileri sürüldü.

Fakat sonunda Haakon ile Mette Marit 2001 yılında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Haakon'dan sonra taht için sırada kızı Prenses Ingrid Alexandra geliyor.





Düğünde görev yapan güvenlik ordusu paparazziye karşı beyaz çadır beziyle önlem aldı. Özellikle de gelin Martha Louise'in uzaktan görüntülenmesini engelledi.





Bu, Martha Louise'in ikinci evliliği. Norveç Kralı'nın iki çocuğundan biri olan Prenses Martha Louise ilk evliliğini 2002 yılında yazar ve görsel sanatçı Ari Behn ile yaptı. Üç tane kız çocukları dünyaya gelen çift, 2017 yılında resmen boşandı. Ari Behn, 2019 yılında kendi canına kıydı.





Düğünden sonra çekilen aile fotoğrafı.





Törende çok sayıda sağdıç ve nedime yer aldı.