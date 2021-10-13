Düğün tarihi gizli, bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Paris Hilton, dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor

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TV'DE DE YAYINLANACAK

Elbette bu kutlamalar sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Üstelik bu eğlenceler onun TV için çekilen programında da yer alacak.

KUTLAMALAR HAFTA SONU BAŞLADI

Çılgın hayatıyla tanınan Paris Hilton da sonunda evlenip yuvasını kurmaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki Hilton, bu yılın başından beri nişanlı olduğu Carter Reum ile evlenmek için gün sayıyor. Hilton her ne kadar düğün tarihini kesin olarak açıklamasa da bu konudaki sorulara "çok yakında" diye yanıt verse de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bir haftadır bekarlık günlerine veda ediyor.

NİŞANLISIYLA ORTAK KUTLAMA

Hilton ile nişanlısı Carter Reum'un ortak bekarlığa veda eğlenceleri Las Vegas'ta geçtiğimiz hafta sonu başladı. Kutlamalara Paris Hilton'un annesi Kathy ve babası Rick'in yanı sıra kardeşi Nicky Hilton ile kocası James Rotschild, erkek kardeşi Barron, onun eşi Tessa ile kayınbiraderi Courtney de katıldı. Onların yanı sıra arkadaşları da onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

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BİR ELBİSEYİ GİYDİ DİĞERİNİ ÇIKARDI

Paris Hilton, bekarlığa veda partileri için özel bir gardrop da hazırladı. Hafta sonu boyunca rengarenk kıyafetler giydi ve üzerinde "gelin" yazan aksesuarlar kullandı. Bu arada yakında gelin olacağını simgeleyen beyaz elbiseler de giydi Hilton.

'ÇOK YAKINDA' DİYE YANITLADI

Her ne kadar düğünü için gün sayıyor olsa da Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile ne zaman evleneceğini net olarak söylemiyor. Fakat geçen ay Entertainment Tonight'a verdiği demeçte, gelinliğini bulduğunu ve düğünün de "çok yakında, birkaç hafta içinde" olacağını söylemişti.

ŞUBAT AYINDA NİŞANLANDI

Carter Reum, Paris Hilton'un dördüncü nişanlısı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

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40'INCI DOĞUM GÜNÜ 'HEDİYESİ'

Paris Hilton ile Carter Reum, bu yılın şubat ayında nişanlandılar. Hilton, mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Paris Hilton, bu yıl şubat ayında 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı.Daha önce üç kez nişanlanan ancak hiçbiriyle evlenmeyen Paris Hilton, bu dördüncü nişanında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından ve kendi internet sitesinden paylaştı.

YÜZÜKTE ÜNLÜ TASARIMCININ TORUNUNUN İMZASI VAR

Bir alkollü içki şirketinin kurucu ortaklarından olan Carter Reum ile Paris Hilton, bir yıldır birlikteydi. Hilton sevincini, yaptığı Instagram paylaşımı aracılığıyla takipçilerine duyurdu. Bir tropikal adada çıktıkları tatilde Carter Reum, önünde diz çökerek klasik biçimde Paris Hilton'a evlenme teklif etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı. Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı.

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'GELECEKTEKİ KOCAMI ÇOK SEVİYORUM'

Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başladı. "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz" diye yazdı. Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini anlattı. O sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.

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10 GELİNLİK GİYECEK, DÜĞÜNÜ BELGESEL OLACAK

Paris Hilton geçen ay konuk olduğu Jimmy Fallon'ın sohbet programında düğünüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düğünün üç gün süreceğini belirten Hilton, bütün bu süre boyunca 10 tane farklı gelinlik giyeceğini de sözlerine ekledi. Hilton, düğünüyle ilgili bir de belgesel çekileceğini belirtti.