'Düğün masrafları ev parası kadar' demişti... Evlenmek ne kadar pahalı! Bu kadar para harcamak kalbimi kırıyor!

Haberin Devamı

İşte bu mutlu olayın hazırlıklarının o kısmı herkesin "canını" yakacak türden.

Üstelik saat başına dudak uçuklatan paralar kazanan gösteri dünyasının ünlüleri için de geçerli bu durum, Kısaca özetlemek gerekirse düğün için "kesenin ağzını açma zorunluluğu" kimi zaman ünlülerin de soğuk terler dökmesine neden oluyor...

TÜRK SEVGİLİSİYLE ÖNÜMÜZDEKİ AY EVLENİYOR

İşte bunlardan biri de İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison….

Rol aldığı Geordie Shore adlı yapımla kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan 36 yaşındaki Pattison, önümüzdeki ay Türk asıllı sevgilisi Ercan Ramazan ile evlenmeye hazırlanıyor. Mutlu çiftin bunun için seçtiği ülke ise İtalya.

Haberin Devamı

Her ne kadar hazırlıklar aylar öncesinden başlamış olsa da düğün masrafları belli ki Pattison'ın canını da epeyce sıktı.

Gelin olmaya heyecanla hazırlanan Vicky Pattison düğün yapmanın çok pahalı olduğunu belirterek "Hayalimdeki düğün için çok çalıştım. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım. Hazırlıklar için yüksek miktarda para gittiğini söylediğim her seferimde kalbim biraz daha kırılıyor" diye konuştu.

DÜĞÜN MASRAFLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Pattison aynı zamanda düğün sektörünün pandemiden sonra aşırı şekilde pahalanmasından da yakındı.

Bu konuda da şunları söyledi Vicky Pattison "Bu sektördeki insanlar o dönemde kaybettikleri parayı bu şekilde çıkarmaya çalışıyorlar."

Düğününün tam istediği gibi olması için gerçekten çok çalıştığını tekrar tekrar vurgulayan Pattison yine de sevdiği bir işi yaptığını ve bu uğurda çok çalıştığını, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

DÖRT TANE GELİNLİK GİYECEK: BİR EV PARASI KADAR TUTTU

Vicky Pattison, daha önce de düğünde giymek için dört tane gelinlik satın aldığını söyleyip onlara verdiği parayla bir ev satın alınabileceğinden yakınmıştı.

Haberin Devamı

Pattison, düğünle ilgili başka masraflardan kısıp yine de o dört gelinliği aldığını geçen hafta Rock My Wedding adlı dergiye verdiği röportajda ifade etmişti.

Pattison o röportajda anlattığına göre bazı lüks kalemler için para harcamayacak. Bunlardan biri de hemen her ünlü düğününde çok dikkat çeken ve bir o kadar da para harcanan çiçek düzenlemesi. Pattison ve Ramazan düğünlerinde bu kalemi eksik tuttular.

Güzel yıldız Vicky Pattison bu konuda şu sözleri sarf etti: "Düğün yapmanın büyük para gerektirdiğini biliyordum. Ama her şey giderek daha pahalı hale geldi. Bunu fark ettiğimde gerçekten çok şaşırdım. Ama 10 yıl boyunca bu düğünün borcunu ödemek ya da bir düğün için evimi ipotek ettirmek istemiyorum."

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Vicky Pattison, büyük bir aşkla sevdiği Ercan Ramazan ile evleneceği törenin yüzyılın düğünü olmasını hayal etmiş. Ancak sonra maliyeti öğrenince bu rüyadan uyanmış.

'BANA NEFES ALMAYI ÖĞRETTİ'

Daha önce iki kez nişanlanıp ayrılan Pattison'ın üçüncü nişanlısı Türk asıllı Ercan Ramazan 2022 yılında Dubai'de yüzükleri taktılar... Şimdi de önümüzdeki ay hayatlarını resmen birleştirmeye hazırlanıyorlar.

Aslına bakılırsa Vicky Pattison ile Ercan Ramazan'ın romanlardakine benzeyen bir aşk öyküsü var.

Ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışan ve 2019 yılından bu yana romantik bir ilişki yaşayan 35 yaşındaki Pattison ve 28 yaşındaki Ramazan; kısa süre önce nişanlandı ve şimdi evlenip bir yuva kurmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Vicky Pattison "bana nefes almayı öğretti" dediği nişanlısı ile ilişkilerinin başlamasının yıl dönümünü sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla kutladı bundan iki yıl önce.

Genç kadın, bu paylaşımında RamaZan ile çeşitli dönemlerde çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bunları da duygu dolu bir mesaj eşliğinde paylaştı. Pattison, kelimenin tam anlamıyla Ercan RamaZan'a olan aşkının derinliğini "dünya aleme" duyurdu.

'BİRLİKTE OLMAYI HAYÂL EDECEĞİM BAŞKA KİMSE YOK'

Vicky Pattison, o paylaşıma, uzun bir dönemi "sanki boğuluyormuş" gibi geçirdiğini ama Ercan Ramazan'ın hayatına girmesiyle birlikte hayatının değiştiğini ifade etti:

Haberin Devamı

"Sen bana nasıl nefes alacağımı öğrettin" diye yazdı Victy Pattison. Sonra nişanlısıyla ilişkilerinin başlamasının yıl dönümünü kutladı.

Ardından şu satırlara yer verdi: "Daha ilk buluşmamızda sana aşık olduğumu biliyordum. Daha o zaman bu sahip olduklarımızın özel olacağını biliyordum."



"Dünyada birlikte olmayı hayal edeceğim başka kimse yok. Seni seviyorum. Hayatımın geri kalanını, seninle birlikte seyahat ederek güzel yemekler yiyecek geçirmek için sabırsızlanıyorum" cümleleriyle mesajını sürdürdü.

ESKİDEN İNŞAATLARDA ÇALIŞIYORDU: Kendisine Vicky Pattison ile tanışmanın yolunu açan TV dünyasına adım atmada önce Ercan Ramazan, inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Sonra 2016 yılında kısacık bir süre İngiltere'de TV ekranlarının en çok bilinen şovlarından biri olan The Only Was is Essex'te görev aldı. Bu yapımdaki görevi kısa sürse de bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.





DUBAİ'DE NİŞANLANDILAR: Pattison ile Ramadan, bu yılın şubat ayında gittikleri Dubai tatilinde nişanlandı. O tatilde Ercan Ramadan elinde bir yüzük kutusuyla Pattison'ın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Genç kadın da ona "evet" dedi. Pattison o anda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.





'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Vicky Pattison, nişan öncesinde OK! dergisine verdiği röportajda, Ercan Ramazan ile kısa süre birlikte olmalarına rağmen çok uzun yıllar birlikte olan çiftler gibi birbirlerini anladıklarını söylemişti.

Genç kadın Ramadan'ın kendisine hayat hakkında çok şey öğrettiğini, onunla birlikte mutlu olduğunu ifade etti.

Sonra da şunları söyledi: "Kendimi çok şanslı hissediyorum." Pattison'ın anlattığına göre Ercan Ramadan, onu ailesiyle tanıştırdı ve onlarla sıcak bir ilişkisi var. Vicky Pattison ayrıca bütün arkadaşlarının, nişanlısı Ercan'ı çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

'ÇOK SEVİLMEK İSTEDİM AMA HEP YANLIŞ ADAMLARLA BİRLİKTE OLDUM'

Pattison, başka bir röportajda geçmişte ilişkileri konusunda bazı hatalar yaptığını itiraf etmişti. "Hayatım boyunca çok sevilmek istediğim için acele kararlar verdim ve yanlış erkeklerle ilişkiler yaşadım. Bunun sonucunda güvensizlik oluştu. Ayrıca anne ve babamın evliliğinin ters gittiğine tanık oldum. Bu da benim evliliğe olan inancımı zedeledi. Ama Ercan ile durum farklı. Onunla tanıştığım anda evlenmek, bir yuva kurmak istedim. Bunu arkadaşlarıma da söyledim" diye konuştu genç kadın.

ÖZEL HAYATI ÇALKANTILIYDI

Vicky Pattison; Geordie Shore adlı yapımla adını duyurdu. Hatta gösteri dünyasında "Geordie Shore'un kraliçesi" olarak biliniyor.

2011 ile 12014 arasında bu yapımda görev alan Pattison daha sonra Ex on The Beach ve Judge Geordie adı yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yolunda gitmeyen özel hayatının acısını, kötü alışkanlıklarıyla gidermeye çalışan Pattison, 2013 yılında Geordie Shore adlı yapımın çekimleri sırasında bir gece kulübünde yüksek topuklu ayakkabılarını bir adama fırlattı. Bundan dolayı suçlu bulunan Pattison, 180 saat kamu hizmeti yapmak zorunda bırakıldı.