Acı haber gelince düğün ertelenmişti... Üçüncü denemede başardılar... 41 yaşında muratlarına erdiler!

Aslında yıllar önce oyuncu olma hayaliyle Hollywood'a giden gelin bunu gerç,ekleştiremedi belki. Yine de hayatının aşkını buldu ve yuvasını kurdu.

2024 yılının son dönemine damgasını vuran bu düğünün kahramanları, ailesinin artık bir tahtı ve tacı olmasa da hala unvanını koruyan Yunan Prensesi Theodora ile Hint asıllı Amerikalı avukat Matthew Kumar.

Uzun süredir nişanlı olan ama son dört yılda düğünlerini iki kez erteleyen Theodora ile Matthew, Atina'da Metropolitan Katedrali'nde kalabalık bir davetli topluluğunun önünde birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikle kalma sözü verdi.

Bu mekanın gelin Theodora için ayrı bir önemi var... Yunanistan'ın son kralı olan babası Konstantin 2 ile annesi Kraliçe Anne Marie de tam 60 yıl önce burada hayatlarını birleştirmişti.

DUVAK BÜYÜK BÜYÜKANNENİN SANDIĞINDAN

41 yaşındaki gelin Theodora, bu özel günü için Celia Kritharioti'nin imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Duvağı da antik bir İrlanda tülünden yapılmıştı. O duvağın en tepesindeki yani gelinin başındaki taç ise gelinlikle ilgili en çarpıcı ayrıntıydı.

Her ne kadar 1973 yılında Yunan kraliyet ailesinin varlığı sona ermiş olsa da sahip oldukları bazı varlıkları onlarla birlikte kaldı. İşte gelin Theodora'nın başındaki taç da onlardan biri.

Mısır Hidivi adlı bu mücevher, aynı zamanda dünya kraliyet ailelerinin sahip olduğu taçlar arasında en ünlülerinden biri.

GELİN TACININ HİKAYESİ AYRI

1905 yılına kadar uzanan bir geçmişi olan bu tacı takan yedinci gelin olarak tarihte yerini aldı Theodora.

Tabii ki gelinin duvağı da büyükannesinin sandığından çıkmıştı. Bu tacı ve duvağı düğününde takan ilk kişi Theodora'nın büyük büyükannesi Prenses Margaret oldu.

Bundan 60 yıl önce de Theodora'nın annesi Kraliçe Anne Marie, 1964 yılında Yunanistan'ın son kralı Konstantin 2 ile evlenirken yine aynı duvağı ve aynı tacı kullandı.

ACI HABERLE DÜĞÜN BİR KEZ DAHA ERTELENMİŞTİ

İşin taç ve duvak kısmı böyle. Şimdi her ikisi de 41 yaşında olan gelin Theodora ile Amerikalı avukat Mathew Kumar'ın aşk öyküsüne.

Çift, bir sürelik beraberliğin ardından 2018 yılında nişanlandı. Dün mutluluk içinde gelin olan Theodora, evlilik için ilk adımı attıklarını sosyal medya sayfasından duyurdu. O paylaşımında ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade edecek kelime bulamadığını belirtti Theodora.

Aslında düğünün önce 2020 yılında yapılması planlanmıştı. Fakat dünyayı kasıp kavuran pandemi yüzünden iptal edildi.

Sonra çift geçen yıl evlenmeyi planladı. Ama bu kez de Theodora'nın babası Yunanistan eski kralı Konstantin 2'nin ölümü nedeniyle tören bir kez daha ertelendi.

Sonunda Theodora ve Matthew üçüncü denemede muratlarına erdi.

OYUNCU OLMA HAYALİYLE ABD'YE GİTTİ

Hayatının en mutlu gününü sonunda yaşayan Theodora, Londra'da dünyaya geldi. Tiyatro konusunda eğitim gördü ve oyuncu olma hayaliyle ABD, Los Angeles'a taşındı.

2010 yılında The Bold and The Beautiful adlı yapımda kamera karşısına geçti. Ama sonra oyunculuk hayallerine veda etti.

Evlendiği 41 yaşındaki Matthew Kumar ise ABD'de doğup büyüdü. Los Angeles merkezli bir hukuk firmasında avukat olarak çalışıyor.

ONDAN ÖNCE ERKEK KARDEŞİ EVLENDİ

Theodora ile Matthew Kumar, düğün için dört yıl beklediler ama 2021 yılında Yunanistan'ın devrik kralı Konstantin 2 ile Kraliçe Anne Marie'nin oğullarından Prens Philippos, 2021 yılında hayatını İsveçli bir milyarderin kızı olan Nina Flohr ile birleştirdi.

Aslına bakılırsa Theodora bu dönemde de kardeşinin düğünü için kendi evliliğini biraz daha ötelemek zorunda kaldı. O düğün de Atina'da gerçekleşti ve dünya basınının da çok ilgisini çekti.



Üstelik Theodora ile Matthew düğün için "sıralarını beklerken" Philippos ile Nina ardı ardına üç tane tören düzenledi. Çift önce 2020 yılının aralık ayında İsviçre'de St. Moritz'de düzenlenen bir törenle evlendi.

Ardından da 2021'in ilk baharında İngiltere Cambridgeshire'da bir kutlama yemeği düzenlendi. Son olarak da aynı yılın ekim ayında Atina'da yapılan düğünde resmen karı koca oldular.

BÜYÜK AĞABEYİ BOŞANDI

Yunanistan'ın devrik kralı Konstantin 2 ile Kraliçe Anne Marie'nin bir diğer çocuğu Prens Nikolaos ise bu yılın nisan ayında kötü bir haberle gündeme gelmişti. Nikolaos ile 14 yıllık karısı Tatiana, evliliklerini bittiğini ve boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.