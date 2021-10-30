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DüÄŸün bitti biz de yorgunluktan bittik! KarÄ±-koca olarak ilk ayna pozumuz

#Heather Rae Young#Tarek El Moussa#Christina Haack
DÃ¼ÄŸÃ¼n bitti biz de yorgunluktan bittik KarÄ±-koca olarak ilk ayna pozumuz

TV ekranlarÄ±nÄ±n ünlü çifti tam 14 aydÄ±r planladÄ±klarÄ± düÄŸünü sonunda yaptÄ±!

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'HER ÅžEY MÃœKEMMELDÄ°'
Uzun bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra da hissettiklerini "TamameN bitkim dÃ¼ÅŸtÃ¼k, ama her ÅŸey mÃ¼kemmeldi" diye Ã¶zetledi.

DÃ¼ÄŸÃ¼n bitti biz de yorgunluktan bittik KarÄ±-koca olarak ilk ayna pozumuz

HER Ä°KÄ°SÄ° DE EKRANIN TANINMIÅž YÃœZLERÄ°NDEN
Her ikisi de emlak iÃ§erikli programlarÄ±yla tanÄ±nan ABD'li Heather Rae Young ve Tarek El Moussa, uzun bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan geÃ§en hafta Montecito'da dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle evlendi. 34 yaÅŸÄ±ndaki Heather Rae Young, dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra da ilk iÅŸ olarak sosyal medya hesabÄ±nda soyadÄ±nÄ± El Moussa olarak deÄŸiÅŸtirdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼n bitti biz de yorgunluktan bittik KarÄ±-koca olarak ilk ayna pozumuz

KARI- KOCA OLARAK Ä°LK AYNA KARÅžISI POZUMUZ
Daha Ã¶nce 2009 ile 2018 arasÄ±nda birlikte program yaptÄ±ÄŸÄ± Christina Haack ile evlenip boÅŸanan 40 yaÅŸÄ±ndaki Tarek El Moussa dÃ¼ÄŸÃ¼n sonrasÄ± ayna karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ektikleri bir pozu Instagram hesabÄ±ndan "KarÄ±- koca olarak ilk ayna selfie'miz" notuyla paylaÅŸtÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼n bitti biz de yorgunluktan bittik KarÄ±-koca olarak ilk ayna pozumuz

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Â 'HER ÅžEY FÄ°LMLERDEKÄ° GÄ°BÄ°YDÄ°'
"Eski Hollywood" temalÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nde Heather Rae Young El Moussa ile Tarek El Moussa'nÄ±n 150 konuÄŸu davetliydi. Heather Rae El Moussa, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda dÃ¼ÄŸÃ¼n hakkÄ±nda "BeklediÄŸimizden daha gÃ¼zeldi. Bitkin dÃ¼ÅŸtÃ¼k ama aynÄ± zamanda Ã§ok da mutluyuz" diye konuÅŸtu. Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ± Tarek El Moussa ise her ÅŸeyin sanki filmlerden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi olduÄŸunu belirtti.

DÃ¼ÄŸÃ¼n bitti biz de yorgunluktan bittik KarÄ±-koca olarak ilk ayna pozumuz

Ã‡OCUKLARI DA TÃ–RENDEYDÄ°
Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne Tarek El Moussa'nÄ±n Christina Haack ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± 11 yaÅŸÄ±ndaki Taylor ile altÄ± yaÅŸÄ±ndaki Brayden da katÄ±ldÄ±.

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DÃ¼ÄŸÃ¼n bitti biz de yorgunluktan bittik KarÄ±-koca olarak ilk ayna pozumuz

'GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°NDE BÃœYÃœLEYÄ°CÄ°YDÄ°'
Damat El Moussa, dÃ¼ÄŸÃ¼nde sevgilisini gelinliÄŸi iÃ§inde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilk anda hissettiklerini "BÃ¼yÃ¼leyiciydi. Ã‡ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu" diye anlattÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "SaÃ§larÄ± mÃ¼kemmeldi, makyajÄ± mÃ¼kemmeldi. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en harika gelinliÄŸi giyiyordu. Ben ise sadece 'aÄŸzÄ±m kulaklarÄ±mda' bir ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordum."

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#Heather Rae Young#Tarek El Moussa#Christina Haack

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