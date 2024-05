Durmadan çocuk doğuruyordu... Önce kendi bikinisi, sonra kocasının üstsüz pozu!

Haberin Devamı

Sonuç olarak dördüncü bebekten sonra çift de anlaşmaya vardı ve çocuk defterini tamamen kapattı.

Artık son bir kez anne olan ünlü şarkıcı zaman zaman bebek yüzünden uykusuz kaldığını söylese de sosyal medya hesabı üzerinden evinden manzaralar sunmaktan da geri kalmıyor.



Bir bakalım kim bu ünlü çift ve çok çocuklu evlerinde neler yaşanıyor.

KOCASINI ÇAMAŞIR KATLARKEN GÖRÜNTÜLEDİ

Bebek maceralarıyla kamuoyunun gündemini epeydir meşgul eden bu ünlü çift; şarkıcı Jessie James Decker ile emekli Amerikan futbolu yıldızı kocası Eric Decker.

Ünlü çift, Jessie James'in artık bu işe bir son verilmesini istediğini söylemesine rağmen geçen şubat ayında dördüncü bebeklerini kucaklarına almıştı.



Jessie James Decker Instagram sayfasından kocasının üstsüz bir şekilde çamaşır katlarken çekilen bir videosunu paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımına da Marvin Gaye'in Get's Get In On adlı parçası eşlik etti.

ESKİ HALİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Jessie James Decken geçen hafta sonu da dördüncü kez doğum yaptıktan sonra değişen fiziksel görünümüne ilişkin bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım da çok konuşulmuştu.

Kocası Eric Decker ile evliliğinden sürpriz bir şekilde hamile kalıp dördüncü bebeğini de dünyaya getiren Decker, şimdi yeni hayatına alışmaya ve bedenini eski haline getirmeye uğraşıyor.

Bu uğurda yaptıklarını da kendisiyle ilgili her gelişmeyi ayrıntısıyla paylaştığı sosyal medya hesabından yapıyor Jessie James Decker. Samimiyetinin son örneklerinden birini de yeni Instagram paylaşımıyla sergiledi.

Şarkıcılıktan sonra plaj giyimi koleksiyonu hazırlayarak yeni bir alana da adım atan Decker kendi imzasını taşıyan bikiniyle çekilen iki tane fotoğrafını paylaştı.

Ardından da doğum sonrası eski fiziksel görünümüne kavuşmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Kendisi gibi doğumdan sonra bedeniyle yeniden barışmaya çalışan hemcinslerine seslendi.

GEÇEN YILA GÖRE 13 KİLO FAZLAM VAR

Jessie James Decker aslında bu pozlarını paylaşmak istemediğini anlattı. Bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Geçen yıla oranla 13 kilo fazlam var. Biliyorum üç ay önce bir bebek dünyaya getirdim. Ama yine de neden benim bedenimin diğerlerinden daha fazla bu kiloları tuttuğunu merak ediyorum" diye yazdı.

Decker, takipçilerine özellikle de kendisi gibi doğum kilolarıyla mücadele eden kadınlara "Kendinize karşı nazik olun" diye seslendi.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Dokuz ay karnımızda bir insan büyütüyoruz. Ardından da iyileşmeye başlıyoruz. Eğer benim gibi çocuk emziriyorsanız bedeninizin süt üretmeyi sürdürmesi için kiloya tutunması gerekebilir. O zaman kendinizi rahat bırakın."

ŞUBAT AYINDA DÖRDÜNCÜ BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİ

Jessie James Decker geçtiğimiz şubat ayında dördüncü bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı ve eşi emekli sporcu Eric Decker'in dünyaya gelen dördüncü bebekleriyle birlikte çocuk defteri de kapandı.

Yine sosyal medyadan anlattığına göre Jessie James Decker, üçüncü doğumun ardından artık yeni bir bebek istemediğini söylüyordu.

Bunun için de kocası Eric Decker'in kısırlaştırma operasyonuz geçirmesini istiyordu. Fakat o Eric Decker'ı ikna edinceye kadar dördüncü kez hamile kaldı.

Çiftin en küçük oğlu bu yılın şubat ayında dünyaya gözlerini açtı. Eric ve Jessie James Decker minik bebeğin dünyaya gelişini de bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Yine de Jessie James artık doğurmamakta kararlı olduğunu gösterince kocası da onu kırmadı ve operasyonu geçirdi.

Jessie James Decker, bundan böyle yeni bir bebek dünyaya getirmeyeceği konusunda sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Böylece dördüncü bebekten sonra Jessie James Decker'ın isteği gerçekleşmiş oldu.

BEBEK DEFTERİ KAPANDI

Zaten Jessie James de dördüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonra verdiği bir röportajda yaptığı artık bir kez daha anne olmak istemediğini açık bir şekilde ifade etmişti.

O röportajında Denver adını verdikleri dördüncü bebeği dünyaya getirdikten sonra öncekilerden daha uzun bir doğum iznine ayrılacağını belirtti Jessie James.

Bu konuda "Yeni doğmuş bir bebeğim var. Ayrıca toplamda dört çocuk annesiyim. Tam olarak hazır hissetmeden önce işe dönmek için acele etmek istemiyorum" diye konuştu.

Fox Digital'e dört çocuklu hayatı ve gelecek planlarıyla ilgili konuşan Jessie James Decker, bir çocuk daha istemediğini de tekrarladı:"Bu benim son bebeğim. Bu yüzden onunla geçirdiğim zamanların keyfini çıkarmak istiyorum. Bana her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan aileme de vakit ayırmak istiyorum. Benim için aile her şeyden önce gelir."

GECE UYKUSU YOK!

Jessie James Decker, yeni bebeğini dünyaya getirdikten sonra kendisini en çok zorlayan ayrıntının geceleri uykusuz kalmak olduğunu ekledi. "Şu anda uzun süre uyuyamıyorum. Bebeğimi emziriyorum, bu yüzden de bütün gece uyanık kalıyorum. Bu benim için zor çünkü ben uykuyu severim" dedi Decker.

Sabahın erken saatlerinde uyanan kocası Eric Decker'ın minik Denver'ın bakımını üstlendiğini sonra da kendisinin birkaç saat kesintisiz uyuduğunu sözlerine ekledi.

Jessie James Decker, diğer üç çocuğunun minik Denver'ın bakımı konusunda kendisine yardımcı olduklarını söyledi.

Yeri gelmişken çiftin 9 yaşında Vivianne, 8 yaşında Eric Jd ve 5 yaşında Forrest adında büyük çocukları olduğunu da e