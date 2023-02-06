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Dönüşü muhteşem olacak

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#Gülşen#Cansel Elçin#Zeynep Tuğçe Bayat
Dönüşü muhteşem olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 08:03

Gülşen, İstanbul sahnelerine dönmeye hazırlanıyor. Sanatçı, 11 Şubat akşamı Volkswagen Arena’da vereceği konserle İstanbul’a muhteşem bir dönüş yapacak.

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6 aylık aradan sonra Gülşen, İstanbul’da ilk konserini vermeye hazırlanıyor. Pop müziğin kraliçesi, 11 Şubat akşamı Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, konserde muhteşem performansının yanı sıra adeta görsel şölene dönüştürülmüş bir sahne tasarımıyla sahnede olarak, “Dönüşü muhteşem oldu” dedirtecek! Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan bu konser için Türkiye’den ve yurtdışından özel ekipmanlar kullanılırken, Gülşen de aylardır bu konsere hazırlanıyor. Sahne performansıyla adından söz ettirecek olan sanatçı, özel fotoğraflar da çektirdi. 

Dönüşü muhteşem olacak

Konser duyurusunun yapıldığı gün itibarıyla bilet satış rekorları kıran sanatçı, 5 bin 800 kişilik salonu hınca hınç doldurarak hayranlarıyla hasret gidermek için gün sayıyor.

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Madrid’e gittiler

Ünlü oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, İspanya’ya gitti. 1 hafta Madrid’de kalacak olan çift, İlker Kaleli ve Maggie Civantos’un başrol oynadığı “La Passion Turca” dizisinin set sonu partisine katılacak.

Dönüşü muhteşem olacak

6 bölümlük mini dizide Zeynep Tuğçe Bayat da iki bölümde rol alarak, “Banu” karakterine hayat vermişti. Güzel oyuncu, ana dili gibi İspanyolca bildiği için, İspanya’da da yakından takip edilen bir isim. Cansel Elçin de akıcı Fransızca ve İngilizcesinin yanına İspanyolcayı da eklemek istediğinden bu süreçte Madrid’de dilini geliştirecek. 

Dönüşü muhteşem olacak

10 bin fitte doğum günü 

İş insanı Hürer Fethi Gündüz’e, yakın arkadaşları Merve Berker, Kemal Kayahan ve Engin Uysal tarafından 10 bin fitte doğum günü sürprizi yapıldı.

Dönüşü muhteşem olacak

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Mısır’ın dünyaca ünlü tatil beldesi Sharm El Sheikh’te Rixos Hotel’de konaklayan Gündüz, arkadaşları tarafından organize edilen kutlama karşısında çok mutlu olduğunu belirtti ve “Arkadaşlarım her şeyi ayarlamış. 4 gün 4 gece doğum günümü kutladık. Yoğun çalışma temposuna böyle bir ara vermek çok iyi geldi” dedi.

Dönüşü muhteşem olacak

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#Gülşen#Cansel Elçin#Zeynep Tuğçe Bayat

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