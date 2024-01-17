Ã–lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan aÅŸkÄ±n kollarÄ±na...ÃœnlÃ¼ oyuncu, kÄ±zÄ±yla yaÅŸÄ±t eÅŸi sayesinde hayata dÃ¶ndÃ¼: Ä°yi ki evlenmiÅŸim onunla

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Ã–LÃœMÃœN KIYISINDAN BÃœYÃœK AÅžKA

Fakat onlar bÃ¼tÃ¼n bu karamsar beklentilere inat yuvalarÄ±nÄ± kurdular... NiÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼reciniÂ Ã§ok da uzatmadan hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiler.

Hatta Ã¼nlÃ¼ oyuncu ÅŸimdi Ã¶ylesine mutlu kiÂ "Ä°yi ki onunla evlenmiÅŸim. Hem hayatÄ±ma hem da kariyerime olumlu etkisi oldu" diye konuÅŸuyor.

Ãœstelik yÄ±llarÄ±n oyuncusu bugÃ¼nlere Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶nerek geldiÄŸi iÃ§in hem eÅŸinin deÄŸerini hem de hayatÄ±n deÄŸerini Ã§ok iyi biliyor.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu, geÃ§en yÄ±l dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ de sosyal medya hesabÄ±ndan bir gÃ¼n sonra evleneceklerini bu fotoÄŸrafla duyurmuÅŸtu.Â

Neredeyse torunu olacak yaÅŸtaki karÄ±sÄ±yla gayet mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu, 66 yaÅŸÄ±ndaki Dolph Lundgren.

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BirÃ§ok sinema seyircisinin hafÄ±zasÄ±na Rocky serisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ivan Drago karakteriÂ kazÄ±nan son dÃ¶nemde de Aquaman and the Lost Kingdom'da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Lundgren, hayatÄ±nÄ±n sonbaharÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± da buldu.Â Â

27 yaÅŸÄ±ndaki spor eÄŸitmeni Emma Krokdal ile geÃ§en yÄ±l Yunanistan'Ä±n Mykonos adasÄ±nda evlenen Dolp Lundgren, verdiÄŸi rÃ¶portajda evliliÄŸinden de hayatÄ±ndan da gayet memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

GENÃ‡ KARISINA Ã–VGÃœLER YAÄžDIRDI

ÃœnlÃ¼ oyuncu karÄ±sÄ± Emma Krokdal'dan "Harika bir partner" diye sÃ¶z etti. Ãœstelik onunla evlenmenin sadece Ã¶zel hayatÄ±nÄ± deÄŸil, Hollywood'daki kariyerini de dÃ¼zene oturttuÄŸunu ve iyi geldiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.



Lundgren ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Emma'nÄ±n desteÄŸi harika. O Ã§ok akÄ±llÄ± biri. BirkaÃ§ projede de birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."Â



Oyuncunun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re karÄ±sÄ± Emma Krokdal, Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± projenin senaryo ve yapÄ±m aÅŸamalarÄ±nda kendisine Ã§ok yardÄ±mcÄ± oluyor. KarÄ±sÄ±nÄ±n kendisine farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± getirdiÄŸini de belirti Ã¼nlÃ¼ oyuncu.



Dolph Lundgren ile Emma Krokdal, geÃ§en sene oyuncunun Mykonos adasÄ±ndaki villasÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. TÃ¶ren de Ã¶yle Ã§ok kalabalÄ±k ve gÃ¶steriÅŸli olmadÄ±.

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Lundgren bu konuda daha Ã¶nce People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. " Mykonos'taki villamÄ±zda sadece aile Ã¼yelerimiz ve birkaÃ§ yakÄ±n arkadaÅŸÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla evlenmeyi tercih ettik. AÅŸkÄ±mÄ±zÄ± kutlamanÄ±n doÄŸru zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸine inanmÄ±ÅŸtÄ±k."

AÅžKI KUTLAMANIN ZAMANI GELMÄ°ÅžTÄ°

Rocky filmindeki Ivan Drago karakteriyle hafÄ±zalara yerleÅŸen Dolph Lundgren, Emma Krokdal ile evlenmeden Ã¶nce de dÃ¼ÄŸÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Dolp Lundgren ile NorveÃ§ kÃ¶kenli spor eÄŸitmeni Emma Krokdal, 2020 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar.

Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen genÃ§ nesil kadar aktif bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± olan Lundgren, niÅŸan haberini de sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.Â



ÃœnlÃ¼ oyuncu niÅŸanÄ± da kendi memleketi olan Ä°sveÃ§'te yaptÄ±. YÃ¼zÃ¼klerini orada taktÄ±klarÄ±nÄ± da "Ä°sveÃ§'te Ã§ok Ã¶zel bir ÅŸeyler oldu" mesajÄ±yla ilan etti Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

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YILLARCA KANSERLE SAVAÅžTI... SONUNDA KAZANDI

Dolph Lundgren ÅŸimdi hem Ã§ok mutlu hem de bir yandan hayatÄ±nÄ±n diÄŸer yandan eÅŸinin kÄ±ymetini Ã§ok iyi biliyor.

Bunun nedeni ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± bir tecrÃ¼be. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Emma Krokdal hayatÄ±na girdiÄŸi sÄ±rada Ã¼nlÃ¼ oyuncu uzun sÃ¼redir kanserle mÃ¼cadele ediyordu.



BÃ¶brek kanserine yakalanan oyuncuya doktorlarÄ± Ã§ok fazla zamanÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemiÅŸti. Fakat gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavi iÅŸe yaradÄ± ve Ã¶nceti yÄ±l kanserden tamamen temizlendi.Â

HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmayan Lundgren'in mÃ¼cadelesinin son birkaÃ§ yÄ±lÄ±nda yanÄ±nda Emma Krokdal vardÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle onu tedavilerin yanÄ± sÄ±ra aÅŸkÄ± da hayata baÄŸladÄ±.

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Ã–zetle Dolph Lundgren biraz tedaviler biraz da aÅŸkÄ± sayesinde yeniden doÄŸdu ve ÅŸimdi bunun tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor.Â

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Lundgren ilk evliliÄŸini 1994 ile 2011 arasÄ±nda Anette Qviberg ile yaptÄ±. Bu evlilikten Ida ve Greta adÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.





Lundgren'in ilk evliliÄŸinden iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ida 27 yaÅŸÄ±nda. Yani karÄ±sÄ± Emma ile aynÄ± yaÅŸta. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Greta ise 22 yaÅŸÄ±nda.





Lundgren birÃ§ok yapÄ±mda oynadÄ±. Ama milyonlarca kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±nda Rocky serisindeki Ivan Drago karakteriyle yer etti.