Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası

Şarkıcı Doğuş'un avukatı Eda Salman tarafından İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde "Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli eserinin giriş ve final kısmıyla, müvekkilime ait 'Bunun adına yürek derler' isimli eserin giriş ve final kısmının birebir olarak kullanıldığı ve eserlerin kalan kısımlarının da benzer olduğunu Doğuş'un menajeri tarafından tespit edilmiştir. Dava konusu eserin benim müvekkilime ait olduğu yedi kişiden oluşan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından onaylanmıştır" ifadeleri yer aldı.

"UZLAŞMA SAĞLANAMADI"

Dilekçede davacı ve davalı tarafların konu ile ilgili uzlaşma müzakereleri yürüttüklerini fakat uzlaşmanın sağlanamadığı da aktarıldı.

"MÜVEKKİLİM EMEKLERİNİN BOŞ GİTTİĞİNİ DÜŞÜNEREK MANEVİ ZARAR GÖRDÜ"

Dilekçede "Davalı Bilal Sonses müzakere süreci biter bitmez 'Elin olamam' isimli eseri kendisine ait Youtube hesabında gizlemiştir. Müvekkilim kendisinden izinsiz bir şekilde eserinin değiştirilmesi sebebiyle büyük üzüntü yaşamıştır. Bu şekilde emeklerinin boşa gittiğini düşünerek manevi zarar görmüştür. Bu yüzden 5 kuruşluk manevi tazminat talep ediyoruz" denildi. Doğuş'un avukatı Eda Salman dilekçede mahkemeden eserin dava boyunca her türlü yayın yapan mecralarda yasaklanmasını ve tedbir kararı verilmesini istedi. Ayrıca mahkemenin vereceği kararın davalı Bilal Sonses tarafından Türkiye'nin en yüksek tirajlı 3 gazetesinde yayınlanmasını talep etti.

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