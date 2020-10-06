Doğumu bekliyoruz

Yakın zamanda bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift, çocuk mağazalarından alışveriş yaptı. Alışverişin ardından eşiyle beraber Meos Balık’ta akşam yemeği yiyen Kadir Polatçı, “Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz, çok heyecanlı ve mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu nasip eder inşallah” diye konuştu.





