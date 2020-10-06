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Haber Giriş: 06.10.2020 - 08:47 | Son Güncelleme:

Doğumu bekliyoruz

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Kardeş Payı dizisiyle adını duyuran oyuncu Kadir Polatçı, eşi Marianna ile önceki gün Aqua Florya’da görüntülendi.

Yakın zamanda bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift, çocuk mağazalarından alışveriş yaptı. Alışverişin ardından eşiyle beraber Meos Balık’ta akşam yemeği yiyen Kadir Polatçı, “Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz, çok heyecanlı ve mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu nasip eder inşallah” diye konuştu.

Doğumu bekliyoruz


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