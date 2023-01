Doğaya meydan okudu! Uzun ömürlüğe derin dalış yapmak istedim...

Haberin Devamı

◊ Chris, sizinle başlayalım... Belgesel için 100 metrelik destansı bir ip tırmanışı yaptınız, buzlu Kuzey Kutbu sularında yüzdünüz... Bu macera genel olarak sizi nasıl değiştirdi?

- Chris Hemsworth: Her bölümde farklı bir meydan okuma vardı... Fiziksel, duygusal ve psikolojik zorluklar vardı... Bu yapımda yer almak istememin nedeni, uzun ömürlülüğe derin bir dalış yapmak ve daha uzun, daha sağlıklı, daha iyi bir hayat yaşamaktı. Ve bu alanda dünyaca ünlü bazı uzmanlarla çalışmak ve zengin bir bilgi birikimiyle oradan çıkmak ve bunu yapacak araçlarla donanmak benim için bir nimetti. Deneyim için inanılmaz derece minnettarım.

◊ Belgeselin bir bölümünde stresin üstünden nasıl gelineceği temasını işleniyor. Stres koçunuz da ‘anı yaşayın’ diyor. Bu deneyimi hayatınızın geri kalanında da uygulayabileceğinizi düşünüyor musunuz?

- Chris Hemsworth: Evet, deniyorum ve düşünüyorum. Önümüze çıkan her şeyi kontrol edebileceğimizi ya da onunla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Geçmişte ya da gelecekte bizi korkutan ve bunaltıcı hale gelen bir şeyin anlatısıydı. Tüm bu şartlar ve durumlarda daha sık kalırsak, bu sonucu düşünmemekle ilgiliydi. Bunun başa çıkılması çok daha kolay bir alan olduğunu görüyorum.

◊ Aronofsky, bu kurgu dışı hikâyeyi nasıl ekrana taşımaya karar verdiniz?

- Darren Aronofsky: Bu çok uzun bir hikâye... 2006’da uzun ömür ve sonsuza kadar yaşamak isteyen bir adamla ilgili “The Fountain” adlı küçük bir film yaptım. Ve o zamanlar, gerçekten bilim kurgu dünyasıydı. Aslında Hugh Jackman’ın “Ölüm bir hastalıktır ve ben onu iyileştireceğim” dediği bir satır vardı ve neredeyse bu satırı filmden kesiyorduk çünkü insanların buna güleceğini düşündük. Dr. Peter Attia ile tanıştım ve gerçekten iyi arkadaş olduk. O, bu bilim hakkında düşünme, onu gerçekten inceleme, anlama ve dünyada ona başvurma konusunda en uç noktadaydı. Bunun hakkında konuşmaya devam ettik ve sonunda birçok insanın ilgileneceği bir şey olmasının zamanının geldiğini hissettim. Sonra NatGeo’yu aradık ve fikri çok çabuk anladılar. Ve sonra, Chris yapıma dahil oldu, o trende bir sonraki yolcuydu...

YEMEĞE ÂŞIK OLDUĞUMU ÖĞRENDİM

◊ Peter Attia, Chris’e inanılmaz bir egzersiz ve düzenli oruç programları uyguladınız. Sizce Chris bu durumdan ne öğrendi?

- Dr. Peter Attia: Çok şey öğrendi. Bence en çok da ne yapabileceğini öğrendi çünkü Chris buna pek hazır değildi. Ekranda gerçek zamanlı olarak, onu izleyen insanların öğreneceği şekilde öğrendi. Oruç tutmak çok büyük bir fizyolojik zorluktur ve gerçekten herkesin yaşadığı hatta yapması gereken bir şey değildir. Ve çevremizde, sonsuz ve bol gıdayla dolu oruç tutmak bize ne kadar doğal gelmese de, aslında doğada ve evrimde, bizim evrimimizde çok yaygın olan bir süreçtir. Vücudumuzun buna olağanüstü adaptasyonları var ve vücuda gerçekten güçlü şeyler yapıyor. Ve bunu Chris ile araştırmak istedik.

◊ Bu meydan okuma için siz neler diyeceksin?

- Chris Hemsworth: Bana bu süreçte ne öğrendiğimi soruyorsan, yemeğe âşık olduğumu öğrendim. (Gülüyor) Hepsi çok zorlu meydan okumalardı, mesela Ross Edgley ile yaptığım buzda yüzmek dayanılmaz ve acı vericiydi.

BUZDA YÜZMENİN KURALINI YENİDEN YAZDI

◊ Ross, sizce tüm bu zorlu meydan okumaların amacı neydi?

- Ross Edgley: İnsanlar buzda yüzdüklerinde kaslarını toplarlar, yıllarca antrenman yaparlar, vücutları yağlanır, bu yalıtkandır, iyidir. Chris’te yoktu. Fizyolojisi açısından korkunçtu. Ama beş günlük eğitimde, 20 yıldır spor bilimi okuyan Chris, buzda yüzmenin kurallarını anladığımız şekliyle yeniden yazdı ve bunu beş günde tek haneli vücut yağıyla yaptı. Yine de, bir parçası olmaktan çok seyirciydim ve tanık olduğum şey inanılmazdı.

İNSANLAR ÖLÜRKEN TESLİM OLMAK ZORUNDALAR

◊ Alua, belgeselin son bölümünde Chris’in ölümle yüzleşmesine yardım eden ‘ölüm doulası’ olarak izleyici karşısına çıktınız. Chris’in bu meditasyon deneyimini nasıl yorumluyorsunuz?

- Alua Arthur: Chris, attığı her adımda olana teslim oldu. Ve doğanın gereği olarak, insanlar yaşlanıp ölürken, vücut kontrolü ele aldığında ve başka seçenekleri kalmadığında olan budur ve bu yüzden teslim olmak zorundadırlar. Ve Chris bunu her fırsatta büyük bir cesaretle yaptı, sadece neler olduğunu duydu, olanlara uyum sağladı ve sonra onunla birlikte gitti.

◊ Dr. BJ Miller, insanlar için öğretici olacak bu sosyal deneyde ne elde edebildiğinizi düşünüyorsunuz?

- Dr. BJ Miller: Gerçekten çok fazla şey. Sınırsızlığı deneyimlemenin yolu bir şekilde yaşamaktan geçiyor. Savunmasızlık ve güç, yaşam ve ölüm... Bunlar zıt değil, gerçekten iç içe geçmiş durumdalar. Belgesel de bu durumu gözler önüne seriyor. Bu benim için büyük bir çıkarım.

Egzersiz sahip olduğumuz en güçlü ilaç

◊ Dr. Attia, herkes daha uzun yaşamak istiyor. Bu zorluklarda ortaya çıkan pratik anahtarların neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Dr. Peter Attia: Bence bu gerçekten neyle başladığına bağlı. Ama bence konuştuğumuz her şey, taktikler, davranışlar hakkında düşündüğümüzde, egzersizin gerçekten sahip olduğumuz en güçlü ilaç olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel bedeniniz açısından hayatınıza yıllar katacağını ve hayatın sonuna kalite katacağını düşündüğüm başka bir müdahale yok. Aslında bazı insanların evde bakımda ne kadar sağlam olduklarına şaşırdım. Adam her gün nasıl hâlâ yüzdüğünden ve hâlâ yürüdüğünden bahsediyordu. Ve buna ulaşmanın zor olduğunu düşünmüyorum. Demek istediğim, 80’lerimizde olabileceğimizi ve hâlâ gerçekten sağlam olabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden, hayatınız boyunca egzersizin önemi olduğunu düşünüyorum.

Bilimi eğlenceli hale getirdik

◊ Darren, hikâye anlatmanın gücünden çok bahsediyorsunuz. Bu bölümler ne kadar güçlü?

- Darren Aronofsky:

Heyecan verici olan şey, bilimi eğlenceli hale getirmeye çalışmak oldu. Yani, dünyanın en büyük eğlence sanatçılarından birinin bizimle birlikte yolculuğa çıkmasını sağlamak, bu adamın çocuk hayranlarının yanı sıra benim gibi yaşlı insanların tatillerde oturup bunu birlikte izleyebilecekleri anlamına geliyor. Son bölümün aileleri, özellikle de küçük çocukları nasıl etkileyeceğini düşünüyordum. Bu yıl hem annemi hem de babamı kaybettim. Annemi kaybettikten sonra bu bölümü önce babamla kanepede izledim. Yarısında durakladım ve “Bu iyi mi baba” diye sordum. Çünkü içinde çok ağır şeyler dönüyordu. Ve bana “Evet. Devam et” dedi. Baştan sona izledik. Bunu gerçekten tartışmadık ama bunu izlemek ve bu süreçten geçerken bilgeliğinizin benimle olması benim için son derece yararlı oldu. Bunun için teşekkürler çocuklar.

◊ Chris, merak ediyorum, Peter’ın bahsettiği pek çok bilim ve uzun ömür noktası var. Oruç olsun, stres olsun, şok olsun... Bu deneye dayanarak şu anda pratik olarak günden güne ne uyguluyorsunuz?

- Chris Hemsworth:

Isıya maruz kalma, sauna, buz banyoları, özel eğitim, beslenme alışkanlıkları, aralıklı oruç gibi pek çok şey... Ama bölümlerin her birinin minnettarlık olduğunu fark etmemi sağladığını düşünüyorum. Bazı çılgınca zorlukların veya olağanüstü koşulların üstesinden geldiğimde, “Tanrıya şükür buradayım. Tanrıya şükür yaşıyorum. Tanrıya şükür bunu tamamladım” diye kendime söylenip duruyordum. Ama aynı zamanda, sahip olduğum her şey için ve bu an için ve bunun bir parçası olma ve her insanla etkileşimde bulunma fırsatım için bir minnettarlık duyuyorum.

Bu durum benim hayatımda bir akor gibi düzenli bir şekilde çalmaya devam ediyor.