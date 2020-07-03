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Haber Giriş: 03.07.2020 - 11:15,Son Güncelleme:

Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı... Hande Erçel: Bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum!

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Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı... Hande Erçel: Bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum!
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi.

14 Mayıs sabahı yaşanan olayın ardından savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, aracın kendisinin olduğunu ancak köpeği görmediğini söyledi.

Takipsizlik kararı veren savcı, kamera kayıtlarını izledikten sonra dosyayı yeniden açtı.

Birsen Ocaklı'nın kampüste dolaşan Max isimli köpeğe çarpıp kaçtığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Doç. Dr. Birsen Ocaklı için 'tutuklansın' hashtag'i açıldı.

Ünlü isimlerden de Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı.

Bu nasıl vicdansızlık! Yola uzanan köpeği ezdi
daha fazla video için

HANDE ERÇEL

Yazıp yazıp siliyorum delireceğim. Senin gibilere söylenecek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum. İĞRENİYORUM!

SERDAL GENÇ

Bu nasıl bir vicdandır! Köpeği ezip geçen kadın bir Doçent... Doç.Dr. Birsen Ocaklı.... Umarım bu cani hakettiği cezayı alır...

BURAK DENİZ

#Birsenocaklitutuklansin

SİNEM UMAŞ

Bile isteye köpeğin üzerinden geçen ve asla durmadan devam eden bir akademisyen
İsmi doç. Doktor Birsen ocaklı
Köpek hayatını kaybetti
Savcı görüntüleri izledikten sonra takipsizlik kararı verdi
Yasa çıkmadığı sürece akademisyen doktor avukat dahi hayvan öldürür

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