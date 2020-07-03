Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı... Hande Erçel: Bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum!

14 Mayıs sabahı yaşanan olayın ardından savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, aracın kendisinin olduğunu ancak köpeği görmediğini söyledi.

Takipsizlik kararı veren savcı, kamera kayıtlarını izledikten sonra dosyayı yeniden açtı.

Birsen Ocaklı'nın kampüste dolaşan Max isimli köpeğe çarpıp kaçtığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Doç. Dr. Birsen Ocaklı için 'tutuklansın' hashtag'i açıldı.

Ünlü isimlerden de Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı.

HANDE ERÇEL

Yazıp yazıp siliyorum delireceğim. Senin gibilere söylenecek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum. İĞRENİYORUM!

SERDAL GENÇ

Bu nasıl bir vicdandır! Köpeği ezip geçen kadın bir Doçent... Doç.Dr. Birsen Ocaklı.... Umarım bu cani hakettiği cezayı alır...

BURAK DENİZ

#Birsenocaklitutuklansin

SİNEM UMAŞ

Bile isteye köpeğin üzerinden geçen ve asla durmadan devam eden bir akademisyen

İsmi doç. Doktor Birsen ocaklı

Köpek hayatını kaybetti

Savcı görüntüleri izledikten sonra takipsizlik kararı verdi

Yasa çıkmadığı sürece akademisyen doktor avukat dahi hayvan öldürür