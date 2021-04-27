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Haber Giriş: 27.04.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

DNA sonucu yüzde 6-8 Rus kökenliyim

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DNA sonucu yüzde 6-8 Rus kökenliyim

Başrolünü üstlendiği “Kovan” filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali’ndeki gösterimi için Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Meryem Uzerli soruları yanıtladı.

Rusya’da “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde oynadığı “Hürrem Sultan” rolüyle tanınan oyuncu, Moskova’da sıcak karşılandığını söyledi: “Daha önce yaptığım işlerin insanların kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk getirdiğini burada gördüm. Bu da benim için en büyük hediyelerden biridir.” Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli, geçen sene DNA dizilimini yaptırdığını anlatarak “Yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı” dedi.

DNA sonucu yüzde 6-8 Rus kökenliyim

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