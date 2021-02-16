Dizi oyuncularının gerçek aşkları!

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım uzun zamandır ünlü şarkıcı Hadise ile sevgili. Bir dargın bir barışık çift pandemiden sonra nikah masasına oturacak.

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Aradığı aşkı sette buldu

Nesrin Cavadzade aşkı dizi setinde bulan isimlerden ünlü oyuncu, meslektaşı Gökhan Alkan ile sevgili! Aileleri tanışan çift şu günlerde evlilik hazırlığı yapıyor.

Nişan tamam, düğün pandemiden sonra!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 'Faysal' karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz yıl ekim ayında Hande Ünal ile nişanlandı. Çift pandemiden sonra nikah masasına oturacak.

Sürpriz ikili

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... Kısa süre önce aşklarını ilan eden ikili aşklarını göz önünde yaşıyor.

Evlilik yakın!

Masumlar Aparmanı dizisiyle adından söz ettiren Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Eşi de oyuncu

'Terken Hatun' karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Kameralardan uzak aşk!

Alev Alev dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz iş insanı Alihan Aloğlu'yla birlikte. Çift ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Aşkını dizi setinde buldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Yıldız'ı Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Dizi aşkı gerçek oldu

'Benim Adım Melek' dizisinin genç yıldızları Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç dizide olduğu gibi gerçekte de sevgilidir. Bu birliktelik en çok dizinin fanlarını mutlu etti.

Brugge'da evlilik teklifi

Muzice doktorun 'Ali Vefası' Taner Ölmez oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlıdır. Ölmez, nişanlısına Brugge'da evlilik telifinde bulunmuştu.

Nikah yakın

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile sevgili. Çift geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.

Evli, mutlu, çocuklu

'Mehdi' karakteriyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy gösteren İbrahim Çelikkol , Mihre Çelikkol ile evlidir ve çiftin Ali adında bir oğlu vardır.

Uyumlu ikili

Çukur dizinin 'Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Sen Çal Kapımı dizisinin 'Selin'i Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Hekimoğlu'nun İpek'i Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli...

Ruh ikizini buldu

Akıncı dizisinde 'Beste' karakterine hayat veren Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evlidir. Çiftin Vina adında bir kızı var.

İsmail Demirci - Hande Soral

Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisinde 'Kuzey' karakterine hayat veren İsmail Demirci de oyuncu Hande Soral ile evli.

Eşi de oyuncu

'Gülben' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, oyuncu Gürhan Altundaşar ile evli. Dizdar, 'eşimle aynı meslekten olduğum için çok şanslıyım' diyor.

Sinem Ünsal - Kıvanç Kılınç

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal uzun süredir oyuncu Kıvanç Kılınç ile aşk yaşıyor.

Sessiz ikili

Akıncı'nın 'Nergis'i Büşra Develi, Cem Aktay ile sevgilidir. Çift ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Eda Ece - Buğrahan Tuncer

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşıyor.

Sevgilisi de oyuncu

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Esat' karakterini Uğur Uzunel oyuncu Beril Pozam ile sevgili...

Popüler aşıklar

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit oyuncu Fahriye Evcen ile evli. Çiftin Karan adında bir oğlu var. Özçivit ve Evcen magazin dünyasının en popüler çifti...

Bitmeyen aşk

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikte...



