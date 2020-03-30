Direncimizi artıralım

Egzersizler aynı zamanda antikor ve beyaz kan hücrelerinde olumlu değişiklikler yapar. Beyaz kan hücreleri vücudumuzun hastalık ve virüslerle savaşan bağışıklık sisteminin en önemli parçalarıdır.

O halde gelin bugün hep birlikte evlerimizde basit bir direnç lastiğiyle uygulayabileceğimiz 2 temel göğüs egzersizi yapalım.



Bu, göğüs kaslarımız öncelikte olmak üzere, ön omuz ve arka kol kaslarımızı çalıştıran en temel egzersizdir. Elleriniz omuz genişliğinde açık, ayak parmaklarınızdan omuzlarınıza kadar dümdüz bir pozisyon alarak bekleyiniz. Sonrasında dirseklerinizi kırıp sırt pozisyonunuzu hiç bozmadan yere neredeyse göğüslerinizi değecek kadar ininiz ve yavaşça kalkınız. Eğer zor geliyorsa, ayak parmaklarınızın üzerinde değil, diz kapaklarınızın üzerinde durarak da bu hareketi uygulayabilirsiniz.







Bu egzersiz, göğüs kaslarımızın yanlara doğru esnekliğini ve dayanıklılığını kuvvetlendiren temel bir harekettir. Bir direnç lastiğini üst arka omuzunuza sabitleyip her iki ucunu tutun ve avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde en üst noktada dirsekleriniz kırmadan tutun. Şimdi yavaşça dirseklerinizi hafif kırarak dirsekleriniz neredeyse yere değecek noktaya kadar indirin, ardından yavaşça başlangıç pozisyonuna kaldırın.

Bir sonraki kaldırışınızda ise ellerinizi tam üstünüzde değil, biraz ileride birleştirerek uygulayın. Dilerseniz direnç lastiğiniz yoksa 1.5 litrelik pet şişe suları veya benzeri bir ağırlıkla da uygulayabilirsiniz.