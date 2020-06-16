Dilber Ay kimdir ne zaman vefat etti? Hayatı film olan Dilber Ay'ın biyografisi

Yapımcılığını Metronom ve Hanedan yapım adına Oguz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin'in yapacağı "Dilber Ay" filmi için hazırlıklar başladı. 29 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybeden Dilber Ay’ın hayatı magazin gündeminde yer alan haberlerle bir kez daha gündeme geldi. İki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu olan Dilber Ay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü oldu.

İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse girme nedenini paylaştı. Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" açıklamasında bulunmuştu.

1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'ın iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu var ancak iki kızı nüfusta ünlü sanatçının üzerine kayıtlı değil. Arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.