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Haber Giriş: 05.05.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz: Kanepeyle saygılı bir ilişkim var

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Dilan Çiçek Deniz: Kanepeyle saygılı bir ilişkim var
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Corona virüs nedeniyle eve kapanan Dilan Çiçek Deniz yalnızlıktan şikayetçi. "Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var" diyen oyuncu karantina günlerini anlattı.

Dilan Çiçek Deniz corona virüs nedeniyle eve kapanmak zorunda kalınca edebiyata sarıldı! 25 yaşındaki oyuncu, karantinada geçen günlerini şu sözlerle anlattı: “46’ncı günüm bugün. Evde birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki birkaç milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var. Bir de ev kör noktada sanırım. Güneş ışığı teğet geçiyor. Ayçiçekleri, güneşi göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş ya bende kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum.”

Dilan Çiçek Deniz: Kanepeyle saygılı bir ilişkim var


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