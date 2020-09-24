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Haber Giriş: 24.09.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Didem Soydan ile Umut Eker yürüyüşte!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Didem Soydan ile Umut Eker yürüyüşte!
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Didem Soydan ile Umut Eker, önceki sabah Nişantaşı’nda görüntülendi.

Köpekleriyle yürüyüşe çıkan ikili, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Didem Soydan’a geçtiğimiz günlerde düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral hatırlatıldı. Parti hakkındaki düşünceleri sorulan Didem Soydan, “Eğlensin gençler. Ne yaparsa yapsınlar” açıklamasında bulundu. Umut Eker ise “Biz evde çay içiyorduk” diyerek güldürdü.

Didem Soydan ile Umut Eker yürüyüşte


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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