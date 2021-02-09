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Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

Derya Şensoy'a annesi Derya Baykal ve ablası Ferhan Şensoy'dan sürpriz

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Derya Şensoy yeni yaşını annesi ve ablasıyla kutladı. Mini partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

İYİ Kİ DOĞDUN SARI KAFAM
Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy’un 31’inci yaşını evde pasta keserek kutladı. Baykal, Instagram’da “anne ve kızları” etiketiyle paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım.” Müjgan Ferhan Şensoy da kardeşinin çocukluk fotoğraflarını “İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum” mesajıyla yayınladı.

Derya Şensoya annesi Derya Baykal ve ablası Ferhan Şensoydan sürpriz

BOL KAHKAHALI YAŞLAR
Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti: “Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için.”

Derya Şensoya annesi Derya Baykal ve ablası Ferhan Şensoydan sürpriz

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