Derya Şensoy: Yan komşum annem olunca yemek derdi olmuyor

Derya Şensoy, Trendyol’un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programına konuk oldu. İş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan Şensoy, karantina günlerinde ev düzenlemeye daha çok vakit ayırdığını söyledi. Mutfak ile hiç alakasının olmadığını, yemek yapmaktan keyif almadığını da sözlerine ekleyen Şensoy, yan dairede oturan annesi Derya Baykal sayesinde yemek yapmak zorunda olmadığını söyledi.

MURAT AKKOYUNLU

BENİ KURTARDI

Oyunculukta başına gelen komik olaylardan da bahseden Derya Şensoy: “Çakallarla Dans 3 filminin ilk sahnesinde Murat Akkkoyunlu ile kayalıklarda oturuyorduk. Motor denildiği zaman ayağımı kayalıklara soktum ve neredeyse denize düşüyordum. Murat Akkoyunlu beni kurtardı.”