Derslere devam... Antrenör olacak!

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Geçtiğimiz yıl profesyonel futbol kariyerini noktalayan Arda Turan, yeşil sahalardan kopamadı. Teknik direktör olmak için kolları sıvayan yıldız sporcu, bir süredir UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı’nda eğitim görüyor. Kendisi gibi ünlü futbolcular Aydın Yılmaz, Nuri Çolak gibi isimlerle birlikte aynı sınıfta eğitim gören Turan, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu, kariyerini Barselona ve Atletico Madrid takımlarında oynayarak pekiştirmişti. Oyuncu olarak kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini söyleyen Turan, “Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim” demişti. Şimdi bu hedefine bir adım daha yaklaştı. ‘Kaptan’a teknik direktörlük çok yakışacak.

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Bayramda mekik dokuyacak

Ebru Gündeş’in bayram programı büyük bir merakla bekleniyor. Öğrendiğime göre Gündeş, bayram tatilinde Kıbrıs ve Antalya arasında mekik dokuyacak. Önce bayramın birinci günü Kıbrıs’taki Concorde Hotel’de hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçının bu konserinden 1.5 milyon TL alacağını da öğrendim. Ardından hemen Antalya’ya uçacak olan Ebru Gündeş, ikinci gün de Sueno Hotel’de hayranlarıyla bayramlaşacak.

Çocuklarla okul boyadılar

Ev ve işyerlerine tadilat hizmeti sunan uygulama Yapp ekibi, otizm farkındalığı amacıyla Marmara Otizm Okulu’nu ziyarette bulundu. Yapp ustaları çocuklarla birlikte okulu boyadı, hediyeler verdi ve keyifli bir gün geçirildi.

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8 Mart’da duyurdukları ‘kadın ustalar’ projesiyle büyük ses getiren ekibin bu etkileyici sosyal sorumluluk işini çok beğendim. Şirketin kurucu ortakları Ömer Öziskender’i ve Taner Tekin’i can-ı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Ömer Öziskender -Taner Tekin