Depremzede çocuklar için kolları sıvadılar

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ALEM Dergisi ve Kırmızı Çocuklar Derneği, depremden etkilenen bölgeler için destek kampanyasına bir yenisini daha ekleyerek “Kırmızı Çatı” projesini hayata geçirmek adına kolları sıvadı. Birbirinden değerli sanatçı ve oyuncular kamera karşısına geçerek projeye katkıda bulundu. Tamer Yılmaz’ın çekimini gerçekleştirdiği fotoğraflarla birlikte şahane kareler ortaya çıkarıldı.



Çekimlerde Deren Talu, Engin Hepileri, Afra Saraçoğlu, Eren Ören, Bengü, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Burak Deniz, Cansel Elçin, Saadet Işıl Aksoy, Seda Bakan, Sinem Ünsal, Vildan Atasever, Yiğit Kirazcı, Nesrin Cavadzade, Özge Gürel, Özge Özder, Özge Yağız, Öznur Serçeler, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, Hazal Türesan, İlhan Şeşen, İrem Helvacıoğlu, Keremcem ve Cemal Hünal yer aldı. Duygu dolu anların yaşandığı, afetten etkilenen kişilere bir nebze de olsa yardım edebilecek olmanın verdiği mutluluk ile şahane bir çekim gerçekleştirildi.Kırmızı Çatı’nın 225 m2 kapalı alanı olan bir prefabrik yerleşim alanı olarak kurulması planlandı. Kapalı alan, 125 m2 ortak oyun alanı ve kütüphane, teknoloji, pedagog, misafirhane, mutfak gibi 8 ayrı odası bulunan bir alan olarak düşünüldü.150 m2 açık alanda ise oyun parkı ve bostan bahçesi olacak. Yaş gruplarına göre organize edilecek, tasarım, sanat, eğitim, bilim, spor, doğa etkinliklerini kapsayacak bir düzen oluşturulması planlandı.Oluşumun hedefleri, aileler ve çocuklarla sürekli iletişim halinde olmak ve bağ kurulmasını sağlamak, bunun için psikolojik destek eşliğinde öncelikle ilgi, sevgi ve güven duygularının aktarılması, ayrıca fiziki ihtiyaçların doğru tespitini sağlayarak takibini gerçekleştirmek.Bu projeyle afet sonrası çocuklar için oyun ve oyuncağın iyileştirme gücü üzerinden çok sayıda fayda sağlanması öngörülüyor.