Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrum'da

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Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu önceki gün Bodrum’daki bir plajdaydı. İşlerine ara verip tatile çıkan çiftin romantik anları objektiflere yansıdı.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın başrol oyuncularından Ozan Çobanoğlu önceki gün sunucu eşi Ezgi Sertel ile Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

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Oyuncu, yoğun geçen çekimlerden fırsat bularak eşiyle tatile geldiğini söyledi. Bol bol denize girerek iş yorgunluğunu atan çift akşam saatlerinde de dostlarıyla buluştu. (Kamil SÜMER)



Çift, Bodrum’da Yusuf-Rabia Erbaş ile akşam yemeği de yedi.

SEZONA HAZIRLIK

Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in oyuncuları Özgü Kaya ve Melisa Berberoğlu, yeni sezon öncesi Bodrum’da yorgunluk atıyor.

İki oyuncu önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi. Arkadaşlarıyla geldikleri plajda güneş ve denizin tadını çıkaran ikili, sosyal medyada da bol bol paylaşım yaptı. (Kamil SÜMER)

Asuman Dabak bu yıl da tatil için Çeşme’yi tercih etti.

Oyuncu önceki gün bir arkadaşıyla The Beach Of Momo’da vakit geçirdi. Şezlongda güneşlenip telefon görüşmelerini yapan Dabak, daha sonra plaj kıyafetiyle arkadaşına poz verdi.

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Oyuncu, çekilen fotoğraflarını incelerken çok güldü. (Deniz BOY)