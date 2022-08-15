Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrum'da

Güncelleme Tarihi:

#Ezgi Sertel#Özgü Kaya#Melisa Berberoğlu
Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 11:18

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

Haberin Devamı

Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu önceki gün Bodrum’daki bir plajdaydı. İşlerine ara verip tatile çıkan çiftin romantik anları objektiflere yansıdı.

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın başrol oyuncularından Ozan Çobanoğlu önceki gün sunucu eşi Ezgi Sertel ile Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda


Oyuncu, yoğun geçen çekimlerden fırsat bularak eşiyle tatile geldiğini söyledi. Bol bol denize girerek iş yorgunluğunu atan çift akşam saatlerinde de dostlarıyla buluştu. (Kamil SÜMER)

Haberin Devamı

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda

Çift, Bodrum’da Yusuf-Rabia Erbaş ile akşam yemeği de yedi.

SEZONA HAZIRLIK

Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in oyuncuları Özgü Kaya ve Melisa Berberoğlu, yeni sezon öncesi Bodrum’da yorgunluk atıyor.

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda

İki oyuncu önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi. Arkadaşlarıyla geldikleri plajda güneş ve denizin tadını çıkaran ikili, sosyal medyada da bol bol paylaşım yaptı. (Kamil SÜMER)

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda

 
ARKADAŞINA POZ VERDİ

Asuman Dabak bu yıl da tatil için Çeşme’yi tercih etti.

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda

Oyuncu önceki gün bir arkadaşıyla The Beach Of Momo’da vakit geçirdi. Şezlongda güneşlenip telefon görüşmelerini yapan Dabak, daha sonra plaj kıyafetiyle arkadaşına poz verdi.

Haberin Devamı

Denizde romantizm... Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrumda

Oyuncu, çekilen fotoğraflarını incelerken çok güldü. (Deniz BOY)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ezgi Sertel#Özgü Kaya#Melisa Berberoğlu

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi