Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

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Cem Cüneyd Perk, Endonezya’da büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı Siti Rahmawati İdham (Siti KDI) ile internet ortamında tanıştı. 3 yıllık birlikteliğin ardından 2011 yılında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da evlenen Cem Cüneyd Perk ile Siti Rahmawati İdham’ın düğününe ülkenin sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Çiftin bu evliliğinden 2013’te bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin iyi giden evliliği son yıllarda sarsılmaya başladı. Cem Cüneyd Perk de avukatı Turan Yirmibeşoğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Endonezyalı şarkıcı eşine boşanma davası açtı.

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Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını dilekçesinde belirten Perk, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokole göre çocuğun velayeti anneye verilecek. Anne, kızıyla birlikte Endonezya’ya gidip oraya yerleşecek. Perk de boşandığı eşine 800 bin lira maddi tazminat ödeyecek. Perk, çocuğunun tüm okul masraflarını karşılayacak, çocuğuna aylık 3 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Anne, resmi tatillerde çocuğunu Türkiye’ye getirerek babasıyla görüştürecek. Perk de istediği zaman Endonezya’ya giderek çocuğunu görebilecek.

ANLAŞARAK BOŞANDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına davacı Cem Cüneyd Perk ile davalı Siti Rahmawati İdham katıldı. Çift, mahkeme hakiminin “Boşanma konusunda kararlı mısınız” sorusuna, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söyledi. Yaklaşık 10 dakika süren davayı karara bağlayan mahkeme, Cem Cüneyd Perk ile Endonezyalı eşinin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Mahkeme, protokolde yer alan hükümlerin aynen uygulanmasını da kararında açıkladı.