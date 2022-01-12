Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler#Sigorta
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
Tek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadıTek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadı!#ABD
Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor 3 gün sonra başlıyorMilyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! 3 gün sonra başlıyor#Memur
Cumhurbaşkanı Erdoğandan fezleke talimatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fezleke talimatı#Semra Güzel
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Altın fiyatlarında kritik gün Gözler saat 16:30daAltın fiyatlarında kritik gün! Gözler saat 16:30'da#Altın
Elini taşın altına koydu... Derin Mermerciden acil eylem planıElini taşın altına koydu... Derin Mermerci'den acil eylem planı!#Derin Mermerci
İpleri koparan açıklama Boşanma davası açıyor...İpleri koparan açıklama! Boşanma davası açıyor...#Burcu Kıratlı
Orta Asya’da CIA virüsü: FETÖOrta Asya’da CIA virüsü: FETÖ#FETÖ
11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti!#Deniz Gökçer
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer#Cem Cüneyd Perk#Siti Rahmawati İdham
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı
Özge Eğrikar

Ünlü oyuncu Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, 11 yıllık eşi Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan anlaşmalı olarak boşandı. Protokol gereği çiftin 9 yaşındaki çocuğunun velayetini anneye veren mahkeme, Cem Cüneyd Perk’in eşine 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Haberin Devamı

Cem Cüneyd Perk, Endonezya’da büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı Siti Rahmawati İdham (Siti KDI) ile internet ortamında tanıştı. 3 yıllık birlikteliğin ardından 2011 yılında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da evlenen Cem Cüneyd Perk ile Siti Rahmawati İdham’ın düğününe ülkenin sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Çiftin bu evliliğinden 2013’te bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin iyi giden evliliği son yıllarda sarsılmaya başladı. Cem Cüneyd Perk de avukatı Turan Yirmibeşoğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Endonezyalı şarkıcı eşine boşanma davası açtı.

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı


ANNESİYLE ENDONEZYA’YA YERLEŞECEK

Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını dilekçesinde belirten Perk, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokole göre çocuğun velayeti anneye verilecek. Anne, kızıyla birlikte Endonezya’ya gidip oraya yerleşecek. Perk de boşandığı eşine 800 bin lira maddi tazminat ödeyecek. Perk, çocuğunun tüm okul masraflarını karşılayacak, çocuğuna aylık 3 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Anne, resmi tatillerde çocuğunu Türkiye’ye getirerek babasıyla görüştürecek. Perk de istediği zaman Endonezya’ya giderek çocuğunu görebilecek. 

Haberin Devamı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

ANLAŞARAK BOŞANDILAR

 İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına davacı Cem Cüneyd Perk ile davalı Siti Rahmawati İdham katıldı. Çift, mahkeme hakiminin “Boşanma konusunda kararlı mısınız” sorusuna, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söyledi. Yaklaşık 10 dakika süren davayı karara bağlayan mahkeme, Cem Cüneyd Perk ile Endonezyalı eşinin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Mahkeme, protokolde yer alan hükümlerin aynen uygulanmasını da kararında açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Gökçer#Cem Cüneyd Perk#Siti Rahmawati İdham

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi