Deniz Berdan, virüs nedeniyle çocuklarıyla evleri ayırdı

Çocukları için kiralık bir daire tuttu. Salgına karşı her türlü önlemi aldığını söyleyen Deniz Berdan, ‘Televizyon kumandasından cep telefonuna kadar her şeyi dezenfekte ettim. Marketten sipariş ettiklerimi hemen eve sokmuyorum. 3 gün balkonda bekletiyorum. Sonra da hepsini tek tek yıkıyorum’ dedi.







