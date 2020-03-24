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Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Deniz Berdan, virüs nedeniyle çocuklarıyla evleri ayırdı

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Deniz Berdan, virüs nedeniyle çocuklarıyla evleri ayırdı
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Modacı Deniz Berdan oğlu Can’ın eğitimi için iki yıldır İngiltere’de. Deniz Berdan koronavirüs nedeniyle kızı Begüm ve oğlu ile yaşadığı evi ayırdı.

Çocukları için kiralık bir daire tuttu. Salgına karşı her türlü önlemi aldığını söyleyen Deniz Berdan, ‘Televizyon kumandasından cep telefonuna kadar her şeyi dezenfekte ettim. Marketten sipariş ettiklerimi hemen eve sokmuyorum. 3 gün balkonda bekletiyorum. Sonra da hepsini tek tek yıkıyorum’ dedi.

Deniz Berdan, virüs nedeniyle çocuklarıyla evleri ayırdı

Deniz Berdan, virüs nedeniyle çocuklarıyla evleri ayırdı


 

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