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BÄ°RBÄ°RÄ° ARDINA KIRMIZI HALIYA Ã‡IKTILAR

En ÅŸÄ±k ve en gÃ¼zel hallerine bÃ¼rÃ¼nen Ã¼nlÃ¼ler kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da da bir ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± sergiledi. Gecenin en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸisi ise yÄ±llara meydan okumak iÃ§in elinden geleni yapan Ã¼nlÃ¼ oyuncu oldu.

DEMI MOORE HERKESÄ° GERÄ°DE BIRAKTI

Moda, sinema, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri Londra'da gerÃ§ekleÅŸen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde bir araya geldi.ÂBritish Fashion Awards (Ä°ngiliz Moda Ã–dÃ¼lleri) Royal Albert Hall'da gerÃ§ekleÅŸti. BÃ¼tÃ¼n konuklarÄ±n ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± sergilediÄŸi gecenin en Ã§ok konuÅŸulan konuÄŸu ise 59 yaÅŸÄ±ndaki Demi Moore oldu. Moore, Ã¶zellikle yÃ¼zÃ¼nÃ¼n farklÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle bir kez daha manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.

ELMACIK KEMÄ°KLERÄ° VE DUDAKLARININ GÃ–RÃœNÃœMÃœ DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Gece iÃ§in gri-siyah karÄ±ÅŸÄ±mÄ± pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir kÄ±yafet giyen Demi Moore'un yÃ¼zÃ¼nÃ¼n bu kadar Ã§ok dikkat Ã§ekmesinin nedeni ise yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± uygulamalar oldu. Daha genÃ§ olduÄŸu dÃ¶nemde bile yaÅŸ almayÄ± yavaÅŸlatmak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ±nÄ± kullanan Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Moore'un, elmacÄ±k kemiklerinin aÅŸÄ±rÄ± belirginliÄŸi ve dudak bÃ¶lgesinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekti. BÃ¼tÃ¼n bunlar da yÄ±ldÄ±zÄ±n gecenin en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸisi olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

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'KÄ°M YAPTIYSA DAVA ETMELÄ°'

Demi Moore'un gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sosyal medya platformlarÄ±nda da konu oldu. BazÄ± kiÅŸiler oyuncunun, geÃ§en yÄ±llara iyi direndiÄŸini ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu. Fakat Moore'u eleÅŸtirenler de Ã§oktu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savunanlar oyuncunun artÄ±k yaÅŸ almayÄ± bilgece kabullenmesi gerektiÄŸini belirtti. Bir kullanÄ±cÄ± "Demi Moore, yÃ¼zÃ¼ne estetik uygulamayÄ± yapan uzmanÄ± dava etmeli. Bu kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ bir uygulama" diye Moore'un gÃ¶rÃ¼nÃ¼ hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti. BirÃ§ok kiÅŸi Moore'un eskiden Ã§ok hoÅŸ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama bu uygulamalar yÃ¼zÃ¼nden artÄ±k bambaÅŸka biri olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

LIMA DA AYNI ELEÅžTÄ°RÄ°LERDEN NASÄ°BÄ°NÄ° ALDI

Bu arada Adriana Lima da Moore'dan sonra sosyal medya platformlarÄ±nda gecenin Ã§ok konuÅŸulan konuklarÄ±ndan oldu. 40 yaÅŸÄ±ndaki Lima hakkÄ±nda bazÄ± kiÅŸiler "Hala Ã§ok iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" yorumunu yaptÄ±.

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YÃœZÃœ DEÄžÄ°ÅžMÄ°Åž

Fakat bazÄ± kiÅŸiler de "GÃ¼zel olmasÄ±na gÃ¼zel ama o da yÃ¼zÃ¼ne bazÄ± uygulamalar yaptÄ±rmÄ±ÅŸ. Ama bunlar onun doÄŸal gÃ¼zelliÄŸini ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmiÅŸ" diyerek fikir belirtti.

KIRMIZI HALIDA RENKLÄ° GÃ–RÃœNTÃœLER

Demi Moore ile Adriana Lima'nÄ±n Ã§ok konuÅŸulduÄŸu gecenin diÄŸer konuklarÄ±na da bir gÃ¶z atalÄ±m.Â

Gabrielle Union, gecenin en gÃ¶steriÅŸli giyinen Ã¼nlÃ¼lerinden biriydi.

Priyanka Chopra ve Nick Jonas iÃ§in bu gece haklarÄ±nda Ã§Ä±kan "ayrÄ±lÄ±yorlar" iddialarÄ±nÄ± yalanlamak iÃ§in de bir fÄ±rsat oldu.

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Amelia Windsor, tepeden tÄ±rnaÄŸa ten rengi giyildi.





Kate Beckinsale gece iÃ§in iki renkli bir elbise tercih etti.

Carli XCX dekoltesiyle dikkat Ã§ekti.

SarÄ± elbibesi ve siyah aksesuarlarÄ±yla Alexa Chung.Â

Cindy Bruna'nÄ±n ilginÃ§ kÄ±yafet tercihi.Â

Dua Lipa siyahlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.Â

Gillian Anderson da gecenin zarif konuklarÄ±ndan biriydi.

Hailee Steinfeld ve genÃ§ bir enerji yayan kÄ±yafeti.

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Bebek bekleyen Kaya Scodelario gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi giyindi.Â

Kardashian- Jenner kardeÅŸlerin annesi Kris Jenner, her zamanki tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermedi.

Emekli tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Maria Sharapova da gecenin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

David ve Victoria Beckham'Ä±n ortanca oÄŸlu Romeo, geceye sevgilisi Mia Regan ile katÄ±ldÄ±.

Natasha Poly beyazlar iÃ§inde.

Shanina Shaik, cesur kÄ±yafetiyle dikkat Ã§ekti.

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Sophie Hermann pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±ldÄ±.

Stella Maxwell mini elbibesiyle geceye katÄ±ldÄ±.Â

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce anne olan model Elsa Hosk geceye rengarenk bir elbiseyle katÄ±ldÄ±.Â

Lily Allen'Ä±n renk tercihi eflatundan yana.Â

















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