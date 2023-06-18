Demet Özdemir’in sözleri Serenay Sarıkaya’ya gönderme mi?

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- Orkun Ün: Demet zaman zaman story atıp “Korkmayın söylemeyeceğim” diyor. Serenay’dan önce de, Pınar Deniz’den önce de yapıyordu bunu. Bence yine öyle bir laf bu. Yani gönderme vesaire yok bu lafın altında. Sesine güvenmiyor işte kadın, bunun da farkında. Ne güzel...

- Onur Baştürk: Öyle olsa bile, bu gönderme Serenay’ın sesinin çok iyi olduğu gerçeğini değiştirmez.

- Savaş Özbey: İnsanın aklına durduk yere niçin böyle bir cümle gelir, bilinçaltında yatan ne, bunlar ayrı. Ama doğrudan Serenay Sarıkaya’ya yönelik olduğunu zannetmiyorum. E çünkü savaş başlatmak olur bu.

- Ömür Gedik: Gönderme olduğunu sanmıyorum. Göndermeyse de Serenay’a değildir. Serenay gayet iyi şarkı söylüyor çünkü.



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Erkeklerin işi zorlaştı

Hep kadınların stilini konuşuyoruz. Bu kez de erkekleri masaya yatıralım. Elle Style Awards gecesine katılan Taro Emir Tekin, Kenan Doğulu ve Boran Kuzum’un kıyafetlerini nasıl buldunuz?





- Ömür Gedik: Erkeklerin de işi zor olmaya başladı. Eskiden “siyahı giy çık” dönemi vardı. Şimdi onlar da çabalıyor, renk ve model kombinleri yapıyor, modacıları devreye sokuyor. Sadece bu çabaları için bile hepsine alkış.

- Onur Baştürk: Taro Emir Tekin’in stilini beğenirim. Çabasız şık.



Vallahi erkekleri de konuşalım artık. Bizim neyimiz eksik? Ben Kenan Doğulu’nun tarzını beğendim. Bazı insanlar kendi tarzını yaratırlar, kimseye özenmezler ya, Kenan’ınki de o hesap.

- Savaş Özbey: Kenan Doğulu’nun renk seçimi de eşi Beren Saat ile çok uyumluydu bence. Ama yine aynı durum tabii: Uzun kadın, kısa erkek, kalın taban...

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Orkestralarına da

para veriyorlar

9 günlük bayram tatili yaklaşırken sanatçıların konser ücretleri dudak uçuklattı. Aralarında Hadise, Gülşen, Edis ve Sibel Can’ın da bulunduğu pek çok sanatçı konser başına kapıyı 3 milyon TL’den açıyor. Rakamlar 10 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Hadi gelsin yorumlarınız...



- Onur Baştürk: Gayet normal. Ev kiraları olmuş 60-80 bin lira. Hem sanatçılar orkestralarına da ayırıyor bu paradan.

- Ömür Gedik: Fiyatı artmayan bir şey var mı? Orkestra arkadaşlarımız, menajerler, asistanlar, ses ve ışıkçılar, modacılar, rodiler de bu rakamların içinden besleniyor. Bir şarkıcının albümlere, aranjelere, kliplere, imaja, PR’cılara harcadığı paraları da düşün o rakamdan. Her şeye zam gelmişken sahne ücretleri neden geride kalsın ki!

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- Savaş Özbey: Vergisini ödedikten sonra hepsine helali hoş olsun. Demek veren var ki isteyebiliyorlar bu rakamları.

- Orkun Ün: Ben bu sahne ücretlerinin biraz şişirildiğini düşünüyorum. Yani öyle 3-5 milyonları her sanatçı alamaz, hatta günümüzde belki bir, hadi bilemedin iki isim alır. Menajerlerin oyunu bunlar. Amaç ise şu an olduğu gibi bizleri konuşturmak.

Role fazla kaptırmış

Tom Holland, akıl hastalığı olan bir karakteri canlandırdıktan sonra rolden çıkmakta zorlandığını ve oyunculuğa 1 yıl ara vereceğini açıkladı. Alışık olduğumuz durumlar değil bunlar. Oyunculuk adına güzel bir hareket mi, abartıyor mu?



- Ömür Gedik: Ben bu açıklamadan sonra o diziyi izlemek istedim. Role bu kadar girmesi güzel bir şey. Bu arada söz konusu dizi “The Crowded Room”.

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- Savaş Özbey: Oyuncuların canlandırdıkları karakterlerin etkisine girmesine, bazen psikolojik destek almasına falan alışığız ama 1 sene de biraz fazla değil canım? Ömür gibi ben de merak ettim şimdi diziyi. Çok güzel tanıtım olmuş.

- Orkun Ün: Aslında alışık olmamız gereken hareketler bunlar. İnsanlar rollerini içselleştirip oynuyor bazen. Ve maalesef kendi yapısına göre o rolden geç çıkıyor ya da hiç çıkamıyor. Problem içselleştirmek de değil, çıkıp çıkamamak da. Ben çok normal buluyorum ara verip soluklanma isteğini.

- Onur Baştürk: Fazla kaptırmış role. Psikoloğu yok muydu oynarken acaba?

Reklamı oldu

Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damien’ın yönettiği erotik gerilim filminde rol aldı. Sanat için her şey yapılır mı? “Çocuğuna yardım etmek budur işte” mi diyorsunuz, yoksa saçmalamış mı?



- Savaş Özbey: Filmi görmeden yorum yapmak yanlış tabii ama amaç reklamsa evet, istediklerine ulaşmışlar. Bütün dünyada haberleri dönüyor 21 yaşındaki genç yönetmenin.

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- Ömür Gedik: Annesinin oğluna yardım etmesi sonucu şimdi hepimiz Damien’ın yönetmen olduğunu öğrendik. İyi bir yönetmense yürür gider, değilse boşu boşuna çabalamış olarak kalırlar.

- Orkun Ün: Ya yok artık pes! Ben bu kadarına hazır değilim be konsey. Pas geçiyorum bu soruyu.

- Onur Baştürk: Saçmalamamış, PR adına yapmışlar işte.

Genç emekliler

Ebru Şallı, EYT’den emekli olduğunu açıkladı. Diğer EYT’li ünlüler arasında Teoman, Tarkan, Demet Şener, Ebru Gündeş, Hande Yener gibi ünlü isimler de var. Yaşlanıyor muyuz?





- Savaş Özbey: 45 yaşındaki insan niçin yaşlı olsun ki? İnsan ömrü uzadıkça, yaşlı, orta yaşlı gibi kavramlar da değişiyor.

- Onur Baştürk: 45 yaş bandında emekli olanlara yaşlı denilmez, ‘olgun erik’ diyelim geçelim.

- Ömür Gedik: 40-45 yolun yarısı bile değil artık. Genç emekliler diyelim biz onlara.

- Orkun Ün: Yaşlanmıyoruz, yaş alıyoruz. Ama yaş alırken para gelmesi de şahane değil mi? Ebru Şallı’nın emekli maaşı biraz az geldi ama bana. 7 bin 500 liraymış, niye acaba?