Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a romantik doğum günü mesajı

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'İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM'

Demet Özdemir, evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç'un doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Sana hep söyledim ! Seversem Görersin! Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim... Hep ol... Doğarsan görersin!"

9 Haziran’da mahkeme var

Ozan Güven önceki akşam Beşiktaş’ta görüntülendi.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü oyuncu konuyla ilgili soruları “Mahkeme devam ediyor. 9 Haziran’da duruşma var, hayırlısı olsun” diye yanıtladı. (Sayit DURMAZ)

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Biz seni tanıyoruz

Uraz Kaygılaroğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Oyuncu, UCİM için yaptığı yardım kampanyası hakkında şunları söyledi: “Böyle bir işin parçası olduğum için mutluyum.” Röportaj esnasında yoldan geçen çocuklar “Abi biz seni tanıyoruz” diye seslenerek Kaygılaroğlu’nun yanına koştu. Sayit DURMAZ

Sahnede eşlik etti

Seda Sayan önceki akşam Asmalımescit’teki Süreyya Teras adlı mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten’i izledi.

Sayan, eşiyle düet de yaptı. Mekan çıkışı mesafeli yürüyen çift, birlikte fotoğraf vermek istemedi. Sayan, sorulan soruları cevapsız bıraktı ve eşiyle hızlı adımlarla arabasına bindi. (Sayit DURMAZ)

Rakipsizim

Oryantal Didem önceki akşam Antalya’daki özel bir gecede sahne aldı.

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VIP aracının önünde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Didem Kınalı, “Rakipsiz olmaktan rahatsızlık duymuyorum. Yüzüme ‘canım’ diyen insanlar arkamı döndüğümde işlerimi iptal ettirmeye çalışıyor. Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

Ailem için yaşıyorum

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira ve ailesi önceki gün Aqua Florya AVM’deydi.

Ailesiyle objektife poz veren ünlü futbolcu “Antrenman sonrası aileme vakit ayırmayı seviyorum. Ailem için yaşıyorum, aile her şeydir” dedi. Marcao alışverişin ardından ailesiyle Hirahan restorana geçerek akşam yemeği yedi.