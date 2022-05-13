Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a romantik doğum günü mesajı

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Ozan Güven
Demet Özdemirden Oğuzhan Koça romantik doğum günü mesajı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

'İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM'

Demet Özdemir, evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç'un doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Sana hep söyledim ! Seversem Görersin! Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim... Hep ol... Doğarsan görersin!"

Demet Özdemirden Oğuzhan Koça romantik doğum günü mesajı

9 Haziran’da mahkeme var

Ozan Güven önceki akşam Beşiktaş’ta görüntülendi.

Demet Özdemirden Oğuzhan Koça romantik doğum günü mesajı

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü oyuncu konuyla ilgili soruları “Mahkeme devam ediyor. 9 Haziran’da duruşma var, hayırlısı olsun” diye yanıtladı. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Biz seni tanıyoruz

Uraz Kaygılaroğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Demet Özdemirden Oğuzhan Koça romantik doğum günü mesajı

Oyuncu, UCİM için yaptığı yardım kampanyası hakkında şunları söyledi: “Böyle bir işin parçası olduğum için mutluyum.” Röportaj esnasında yoldan geçen çocuklar “Abi biz seni tanıyoruz” diye seslenerek Kaygılaroğlu’nun yanına koştu. Sayit DURMAZ

Sahnede eşlik etti

Seda Sayan önceki akşam Asmalımescit’teki Süreyya Teras adlı mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten’i izledi.

Demet Özdemirden Oğuzhan Koça romantik doğum günü mesajı

Sayan, eşiyle düet de yaptı. Mekan çıkışı mesafeli yürüyen çift, birlikte fotoğraf vermek istemedi. Sayan, sorulan soruları cevapsız bıraktı ve eşiyle hızlı adımlarla arabasına bindi. (Sayit DURMAZ)

Rakipsizim

Oryantal Didem önceki akşam Antalya’daki özel bir gecede sahne aldı.

Demet Özdemirden Oğuzhan Koça romantik doğum günü mesajı

Haberin Devamı

VIP aracının önünde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Didem Kınalı, “Rakipsiz olmaktan rahatsızlık duymuyorum. Yüzüme ‘canım’ diyen insanlar arkamı döndüğümde işlerimi iptal ettirmeye çalışıyor. Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

Ailem için yaşıyorum

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira ve ailesi önceki gün Aqua Florya AVM’deydi. 

Demet Özdemirden Oğuzhan Koça romantik doğum günü mesajı

Ailesiyle objektife poz veren ünlü futbolcu “Antrenman sonrası aileme vakit ayırmayı seviyorum. Ailem için yaşıyorum, aile her şeydir” dedi. Marcao alışverişin ardından ailesiyle Hirahan restorana geçerek akşam yemeği yedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Ozan Güven

BAKMADAN GEÇME!

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı?

#Evlilik Teklifi
Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline
Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan

BAKMADAN GEÇME!

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı?

#Evlilik Teklifi
Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline
Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan