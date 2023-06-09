Demet Özdemir kesenin ağzını açtı! Komşudan ev aldı...

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Son yılların en popüler ve en çalışkan oyuncularından Demet Özdemir, Atina’dan ev aldı. Kazandığı parayla iyi yatırımlar yapan güzel oyuncu, reklam gelirleri ve yeni dizi anlaşmalarından kazandıklarını bir kez daha emlağa yatırmayı tercih etti.

400 bin Euro’ya Yunanistan’ın başkenti Atina’dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir, dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu burada aldı. Şimdilerde yeni evinin dekorasyon işleriyle uğraşan oyuncu, tüm yazı komşuda geçirmeye hazırlanıyor. Güle güle otursun...

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Görünmez kaza!

İş dünyasının ünlü ismi Fikret Orman, Etiler’de küçük bir kazaya karıştı. 2,5 milyon TL’lik Volvo aracıyla parktan çıkarken bir kurye motoruyla çarpışan Orman, sağ kapı ve çamurluğunun hasar aldığını görünce deliye döndü.

Sokak ortasında kuryeye bağıran ve büyük tepki gösteren iş adamı, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti. Sakinleştikten sonra sigorta şirketini arayan Fikret Orman, işlemler yapıldıktan sonra Etiler’den ayrıldı.

Japonya’yı keşfediyor

Cem Uzan ile Alara Koçibey’in kızı Paris Uzan, eğitim için Japonya’ya gitti.



Moda tasarım eğitimi almak üzere bulunduğu ülkede birbiri ardına sosyal medyada paylaştığı renkli fotoğraflarla ilgi odağı oldu.

Hem eğitimini hem de kültürünü tanıdığı Japonya’da yerel lezzetleri tadan, müzeleri, sokakları ve değerlere sahip farklı mekânları gezen Paris Uzan, çeşitli eğitim programlarına da katılıp sertifikalar alıyor. Tokyo, Kyoto gibi şehirleri dolaşıp Fuji Dağı’ndan da görüntüler paylaşan Uzan, elinde fotoğraf makinesi sokak sokak dolaşıyor.

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Kapadokya’da müzik keyfi

Kapadokya’nın büyülü coğrafyasıyla bütünleşen Argos in Cappadocia, yaz ayları boyunca düzenlediği konserlerle tarih ve doğayı müzik ile bir araya getiriyor. Güvercinlik Vadisi’nin kalbinden tüm Kapadokya’ya yayılacak eğlence ve müzik dolu bir atmosferde 24 Haziran’da Jabbar, 22 Temmuz’da Yeni Türkü ve 26 Ağustos’ta Evrencan Gündüz sahne alacak.



Gökyüzünü kucaklayan manzarası ile yemyeşil bir alanda konumlanan Vadi’de benzersiz bir müzik deneyimi yaşamak isteyenler yerlerini şimdiden ayırtabilir!