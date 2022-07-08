Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah tarihi belli oldu

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Ünlü çift 28 Ağustos’ta evleniyor

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Magazin D Yaz programı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin 28 Ağustos’ta evleneceğini ilk kez duyurdu…

GÖCEK'TE ÖN BALAYI

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tekneyle Göcek’te tatile çıktı. Çift önceki gün tatil yaptıkları teknede görüntülendi. Özdemir teknenin ön kısmında güneşlenirken yanına gelen Oğuzhan Koç, nişanlısını kahkahalara boğdu.

Koç, dürbünle etrafa bakarken fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince eğlenceli anlar yaşandı. Nişanlısının elinden dürbünü alan Özdemir gazetecilere zafer işareti yaptı.

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Ünlü çiftin cuma gününe kadar Göcek koylarını dolaşacağı öğrenildi. (Kamil SÜMER)