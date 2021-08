Demet Evgar neden TT oldu? Sosyal medya Demet Evgar- Can Bonomo düetini konuşuyor

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ve ünlü oyuncu Demet Evgar, Bonomo’nun Rüyamda Buluttum isimli yeni şarkısı için bir araya geldi. Şarkıya eğlenceli bir klip çeken ikili, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Demet Evgar, müzik yeteneğiyle de takdir topladı.

DEMET EVGAR HAKKINDA



Manisa’da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan’da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü"ne layık görüldü.

