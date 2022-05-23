Demet Evgar ile Levent Babataş'ın ikinci düğününe ünlü akını! Burçin Terzioğlu'nun yüzüğü dikkat çekti

Haberin Devamı

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, önceki akşam Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı. Düğüne Burçin Terzioğlu, Esra Dermancıoğlu, Beyza Şekerci-Engin Hepileri, Emre Karayel, Gülse Birsel, Ceren Moray, Songül Öden, Serkan Keskin, Meriç Aral, Nergis Öztürk ve Okan Yalabık gibi birçok ünlü isim katıldı.

7 aylık hamile olan Demet Evgar, bir ara sahneye çıkarak şarkılar söylerken, konuklar geç saatlere kadar düğün havalarıyla göbek attı.

6 GÜNLÜK HAZIRLIK



270 davetlinin katıldığı düğünün hazırlıkları 6 gün sürdü. 152 personel, gecenin rüya gibi geçmesini sağlarken, 15 kişilik Food Symphony ekibi tarafından 24 çeşit yemek ve 5 çeşit tatlı servisi yapıldı.

Haberin Devamı

KOMŞULAR RAHATSIZ OLDU

Çift düğünlerini Emirgan’daki evlerinin bahçesinde yaptı. Ancak mahalle sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız

oldu.

Demet Evgar menüde özellikle İzmir usulü yaprak sarması olmasını istedi.

Gizem Demirci-Emre Karayel çifti düğüne, oğulları Can ile katıldı.

Beyza Şekerci ve eşi Engin Hepileri de düğündeydi. Artık bir ayaklarının Londra’da olduğunu söyleyen çift, “Halit ve Bergüzar’la da görüştük. Gayet iyiler” dedi.

Geceye sevgilisi Umut Duygu ile katılan Burçin Terzioğlu’nun parmağındaki tektaş dikkat çekti. “Umut Bey’in hediyesi mi” sorusuna yanıt vermedi.

Haberin Devamı

Eşi Arman Bıçakçı ile gelen Songül Öden, “Çok mutlu olsunlar” dedi.

Meriç Aral düğüne sevgilisi Serkan Keskin ile katıldı...

Beş yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceren Moray, düğüne yalnız katıldı.