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Demet Evgar ile Levent Babataş'ın ikinci düğününe ünlü akını! Burçin Terzioğlu'nun yüzüğü dikkat çekti

#Demet Evgar#Levent Babataş#Burçin Terzioğlu
Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti
Sayit DURMAZ

Mart ayında aile arasında nikah masasına oturan Demet Evgar ve Levent Babataş, önceki gün Emirgan’daki evlerinde dostları için düğün daveti verdi.

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Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, önceki akşam Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı. Düğüne Burçin Terzioğlu, Esra Dermancıoğlu, Beyza Şekerci-Engin Hepileri, Emre Karayel, Gülse Birsel, Ceren Moray, Songül Öden, Serkan Keskin, Meriç Aral, Nergis Öztürk ve Okan Yalabık gibi birçok ünlü isim katıldı.

Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti


7 aylık hamile olan Demet Evgar, bir ara sahneye çıkarak şarkılar söylerken, konuklar geç saatlere kadar düğün havalarıyla göbek attı.

6 GÜNLÜK HAZIRLIK

270 davetlinin katıldığı düğünün hazırlıkları 6 gün sürdü. 152 personel, gecenin rüya gibi geçmesini sağlarken, 15 kişilik Food Symphony ekibi tarafından 24 çeşit yemek ve 5 çeşit tatlı servisi yapıldı.

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Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti

Demet Evgar ile Levent Babataş'ın ikinci düğününe ünlü akını!
daha fazla video içinDemet Evgar ile Levent Babataş'ın ikinci düğününe ünlü akını!

KOMŞULAR RAHATSIZ OLDU

Çift düğünlerini Emirgan’daki evlerinin bahçesinde yaptı. Ancak mahalle sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız
oldu.

Demet Evgar menüde özellikle İzmir usulü yaprak sarması olmasını istedi. 

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Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti

Gizem Demirci-Emre Karayel çifti düğüne, oğulları Can ile katıldı.

Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti

Beyza Şekerci ve eşi Engin Hepileri de düğündeydi. Artık bir ayaklarının Londra’da olduğunu söyleyen çift, “Halit ve Bergüzar’la da görüştük. Gayet iyiler” dedi.

Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti

Geceye sevgilisi Umut Duygu ile katılan Burçin Terzioğlu’nun parmağındaki tektaş dikkat çekti. “Umut Bey’in hediyesi mi” sorusuna yanıt vermedi.

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Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti

Eşi Arman Bıçakçı ile gelen Songül Öden, “Çok mutlu olsunlar” dedi.

Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti

Meriç Aral düğüne sevgilisi Serkan Keskin ile katıldı...

Demet Evgar ile Levent Babataşın ikinci düğününe ünlü akını Burçin Terzioğlunun yüzüğü dikkat çekti


Beş yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceren Moray, düğüne yalnız katıldı.

 

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#Demet Evgar#Levent Babataş#Burçin Terzioğlu

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