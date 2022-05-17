Demet Evgar'ın kına gecesi... Karnı burnunda göbek attı!

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Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı yıldır devam eden birlikteliğini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle aile arasında yapılan törenle evlenen çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar 'baby shower partisi' yerine Anadolu geleneği olan 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı. 6 aylık hamile ünlü oyuncu şimdi de kına gecesi yaptı.

Yakın arkadaşlarının katıldığı gecede şarkılar söylendi danslar edildi. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'hamilelik bir insana bu kadar yakışır' şeklinde yorumlarda bulundu.

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DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Demet Evgar'a kına gecesinde arkadaşları erken doğum günü de yaptı. 18 Mayıs doğumlu oyuncuya arkadaşları sürpriz yapıp pasta getirdi. Yapılan jeste çok sevinen Evgar, güzel dileklerde bulundu.

ANALIĞI, YARATIMI ONURLANDIRDIK

Geçtiğimiz günlerde anneliğe geçiş kutlaması yapan Demet Evgar bu ritüelin “anneliği ve doğurganlığı onurlandıran kadim bir Anadolu geleneği” olduğunu, ABD’den ithal baby shower yerine Anadolu’da yüzyıllardır yapılan bu geleneği yaşatmayı tercih ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yapılan kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabında da paylaştı ve altına şöyle yazdı: “Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun.”