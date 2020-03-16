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Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Demet Akalın'ı isyan ettiren Corona virüs hırsızları

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Demet Akalın, "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz, Corona virüsü testi yapacağız" diyerek insanları dolandıranlara ateş püskürdü. Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini uyardı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı; 'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. 'Allah cezanızı versin' ne diyeyim.

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